Suelen detona Flora e Camila na Hora do Faro: 'Traidoras'

Eliminada desta quinta-feira (17), Suelen Gervásio detonou suas aliadas na Hora do Faro.

Chico Barney, que esteve na gravação do programa com Rodrigo Faro, afirma que as plaquinhas atribuídas tanto para os rivais quanto para os aliados de Suelen são "chocantes".

Suelen atribuiu para Flora, aliada com quem costumava passar a maior parte do tempo junto, as plaquinhas de "Joga Sujo", "Traidora", "Falsa", "Arrogante" e "Prestativa".

Já sobre Camila, Suelen disse ser "traidora", "covarde", "arrogante", "falsa", "inteligente" e "generosa". "Suelen diz que Camila era uma das pessoas que mais falava para ela mudar; dava uns toques de amigo, que Suelen entendia como pressão".

Ela ainda criticou Júlia, que disse ser "inteligente", "equilibrada" e "carinhosa", porém "falsa" e "desleal". "As plaquinhas são devastadoras", avalia Chico.

Chico Barney diz entender o "ego ferido" de Suelen, e que as próprias aliadas da peoa contribuíram para o "ranço" do público sobre ela, ao repetirem em voz alta os erros da amiga.

Ela não estava contente. Estava disposta a colocar fogo no feno (?) São pessoas que ela gostava e que viu falando muito mal Chico Barney

'Sacha é egoísta e joga sujo'

Na dinâmica, Suelen também classificou Sacha como "egoísta, jogador sujo, palestrinha e manipulador". "Não esperava diferente", diz Kerline. "É algo que ela falava e o grupão todo fala".

Segundo Chico Barney, Suelen e Sacha "começaram muito próximos", e ao longo da programação foram se afastando. "Incomodava demais o jeito como sacha repetidamente falava do jeito dela. O tempo todo tinha um Feedback para dar. (?) isso foi criando um ranço", avaliou.

Ele conta que, para Suelen, as plaquinhas atribuídas por Larissa a Sacha "deram vazão" ao sentimento que ela tinha pelo ator.

Assista à íntegra do Central Splash:

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o mais odiado após a eliminação de Suelen? Resultado parcial Total de 1813 votos 1,43% Albert Bressan 1,38% Babi Muniz 1,21% Camila Moura 1,21% Fernanda Campos 1,32% Fernando Presto 1,32% Flor Fernandez 1,60% Flora Cruz 1,82% Gui Vieira 1,38% Gilsão 1,38% Gizelly Bicalho 1,32% Juninho Bill 1,43% Júlia Simoura 1,54% Luana Targino 15,83% Sacha Bali 5,02% Sidney Sampaio 5,24% Vanessa Carvalho 25,32% Yuri Bonotto 6,51% Zaac 23,72% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1813 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso