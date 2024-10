Sem sutiã, Lauana Prado sensualiza em figurino all-white: 'Fetiche'

Lauana Prado, 35, incendiou as redes sociais com as fotos que publicou nesta sexta-feira (18).

O que aconteceu

A cantora dispensou o sutiã e sensualizou dentro de uma combinação all-white de cropped e saia de seda. "Ah... Então seu fetiche é esse, né? Entendi...", provocou ela, na legenda do post no Instagram.

Nos comentários da publicação, os seguidores elogiaram a beleza e a ousadia de Lauana. "Ave Maria, Lau! Assim você mata a gente do coração!", derreteu-se uma internauta. "Além de cantar muito, está encantando também", concordou outro.

Lauana Prado namora atualmente com a empresária Tati Dias, 36. A cantora é assumidamente bissexual e afirmou já ter se relacionado no passado tanto com homens quanto com mulheres.