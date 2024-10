Por que a morte de Liam Payne é tratada como suspeita pelas autoridades?

Apesar de a causa da morte de Liam Payne já ter sido divulgada, as autoridades argentinas ainda tratam o caso como "morte suspeita".

Faltam os resultados dos exames que determinam as substâncias que Liam teria ingerido. Em comunicado divulgado pelo jornal Clarín, o Ministério Público argentino afirma que Liam parecia estar "em um tipo de surto causado pelo abuso de substâncias" na hora da morte. No entanto, é necessário aguardar os laudos histopatológico, bioquímico e toxicológico para atestar essa hipótese.

Com os exames, será possível saber não somente as substâncias, mas também a concentração de cada uma. Foram coletadas amostras do conteúdo do estômago, humor vítreo, bile, swab nasal e urina do cantor.

As autoridades também procuram a pessoa que teria fornecido drogas ao cantor. De acordo com a lei argentina, essa pessoa poderá ser indiciada por fornecimento de entorpecentes e facilitação de um local para o consumo. O celular de Liam foi apreendido e passa por perícia — as mensagens que ele enviou nos momentos anteriores à morte podem ajudar na investigação.

No quarto, foram encontrados indícios de uso de drogas. Havia uma garrafa de champanhe e uma de whisky, ambas pela metade. Além disso, comprimidos, um pó branco (que seria cocaína), fragmentos de latas queimadas (que teriam sido utilizadas para fumar a droga), papel alumínio e um isqueiro.

A autópsia indica que Liam estava sozinho no quarto na hora da morte. O corpo não apresenta lesões defensivas, o que descarta a possibilidade de ele ter sofrido agressão física. Além disso, a posição em que o corpo foi encontrado indica que o cantor não tentou se proteger durante a queda, mas caiu em "estado de inconsciência parcial ou total".