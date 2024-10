Gravadora rompeu com Liam Payne dias antes de sua morte, diz jornal

O contrato de Liam Payne com a Universal Music chegou ao fim poucos dias antes da morte do cantor.

O que aconteceu

De acordo com o Daily Mail, Liam foi dispensado pela Universal. O baixo desempenho de sua carreira solo teria motivado a decisão. Ele teria recebido um adiantamento gigante, mas não conseguiu recuperar.

Fora do One Direction, Liam lançou um álbum solo e se preparava para o segundo. O primeiro, "LP1", chegou nas plataformas de streaming em 2019, três anos depois do fim do grupo. Em março deste ano, ele lançou o single "Teardrops", ainda com a Universal.

A faixa, que acabou se tornando o último trabalho de Liam, seria a primeira do segundo disco. Ele assinou com a Capitol Records, que pertence à Universal, em 2016, logo depois do anúncio da pausa do One Direction.

Morre Liam Payne

Liam Payne, ex-One Direction, morreu aos 31 anos Imagem: Reprodução/Instagram

Liam Payne, ex-integrante do One Direction, morreu, aos 31 anos, após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires. O cantor despencou de uma altura de aproximadamente 14 metros, sofreu fraturas e teve a morte confirmada por Alberto Crescenti, diretor de serviços de emergência da capital argentina.

A polícia disse em um comunicado que recebeu uma chamada para o hotel CasaSur após ser notificada sobre um "homem agressivo que poderia estar sob efeito de drogas e álcool". Quando a polícia chegou ao local, segundo a Reuters, o gerente do hotel relatou ter ouvido um barulho alto vindo do pátio interno e a polícia descobriu que um homem havia caído da sacada de seu quarto.

Em áudio obtido pelo Ministério da Segurança de Buenos Aires, é possível ouvir um trabalhador pedindo ajuda à polícia. "Quando ele está consciente, ele destrói o quarto inteiro e precisamos que vocês enviem alguém", disse o funcionário, acrescentando que a vida do hóspede estava em risco porque o quarto tinha varanda. "Tem uma varanda e estamos com medo de que faça algo que ponha em risco sua vida".

Procure ajuda

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure ajuda especializada como o CVV e os Caps (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade.

O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.