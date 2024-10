Andrew Garfield declara admiração por Mel Gibson e sai em defesa dele

Andrew Garfield, 41, expressou a admiração que nutre por Mel Gibson, 68. Os dois trabalharam juntos no filme "Até o Último Homem", do qual Garfiled foi o protagonista e Gibson o diretor.

O que aconteceu

O astro de "O Espetacular Homem-Aranha" saiu em defesa de seu mentor e disse que ele deveria ter seu 'cancelamento' revisto pelo grande público. "Ele passou por um lindo processo de cura. E graças a Deus, porque ele é um cineasta incrível, e acho que ele merece fazer mais filmes. Ele merece contar histórias, porque tem um coração grande, muito grande, e cheio de compaixão", declarou, em conversa com a revista People.

Mel Gibson se queimou em Hollywood por conta de polêmicas com embriaguez ao volante e antissemitismo. Em 2006, ele foi preso por dirigir embriagado e disparou ofensas antissemitas ao ser abordado pela polícia na ocasião.

Judeu, Garfield afirma que teve "conversas profundas" com Gibson durante as filmagens de "Até o Último Homem". "Aprendi muito, na verdade. Aprendi que as pessoas podem se curar. Aprendi que as pessoas podem mudar, que as pessoas podem procurar ajuda. Aprendi que todos merecem respeito. E aprendi que as pessoas merecem segundas chances, terceiras, quartas. Nenhum de nós é infalível."