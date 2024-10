Sacha sobre Prova do Fazendeiro: 'Se tiver mulher, é melhor pra fazer'

Na academia da sede de A Fazenda 16 (Record), Sacha e Yuri conversaram sobre os movimentos para a quinta roça do programa, que será formada apenas na próxima semana.

O que aconteceu

Yuri e Sacha conversavam sobre a indicação do ex-bombeiro como fazendeiro e como a roça deve caminhar.

Sacha analisou como ele estará, caso volte da roça que disputa nesta quinta-feira (17). "Se eu voltar, provavelmente eu vou semana que vem pelo Resta Um de novo... A dinâmica é essa. Eles têm a maioria da casa, vai um de vocês [pra Roça].

Aí um de vocês puxa alguém deles da Baia, e o Resta Um termina em mim. Então, pra mim, se tiver mulher é melhor pra fazer a prova do fazendeiro. Sacha Bali

Yuri concordou com o peão. "Com certeza."

Sacha continuou. "Aí eu veto..."

O fazendeiro completou o pensamento do amigo. "A pessoa que você achar mais forte."

