Fernanda Montenegro celebra 95 anos com post no Instagram: '80 primaveras no palco'

16/10/2024 15h03 Fernanda Montenegro completa 95 anos de idade nesta quarta-feira, 16, e foi homenageada por diversos artistas. A atriz usou suas redes sociais para falar sobre a data e sua carreira no cinema e teatro brasileiro. Em um vídeo que compilou cenas gravadas em ensaios fotográficos, ela escreveu: "Hoje, eu comemoro 95 primaveras e 80 delas no palco". confira aqui Fãs, seguidores e famosos parabenizaram a atriz nos comentários. "Nossa rainha, viva você hoje e sempre! Nosso farol", escreveu Selton Mello. "A dona da nossa teledramaturgia! Viva! Viva, Fernanda!", disse Juliana Paes. Zélia Duncan comentou que tem muito amor, carinho e admiração pela vida de Fernanda. Nascida Arlette Pinheiro Esteves da Silva, tornou-se Arlette Pinheiro Monteiro Torres quando se casou, em 1953, aos 23 anos, com o ator e diretor Fernando Torres. A parceria ocorria não apenas em casa, mas também nos palcos. Eles atuaram juntos pela primeira vez em 1950, na peça Alegres Canções na Montanha, de Julien Luchaire. Ele morreu em 2008, vítima de enfisema pulmonar. As mais lidas agora Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando' Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias