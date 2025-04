'Super Bowl? do Belo: show antecede jogo do Flamengo e Corinthians na Globo

Show do cantor Belo vai anteceder o jogo entre Flamengo e Corinthians, que será disputado no Maracanã, no dia 27 de abril.

Como vai ser

O "Super Bowl" do Belo e a transmissão do clássico entre os times do Rio e São Paulo vão fazer parte da programação especial de 60 anos da Globo.

No mesmo dia, o pré-jogo, sob o comando de Luís Roberto, será maior. "Vai ser um pré-jogo histórico porque vai falar da relação da Globo com o esporte, com o futebol ao longo desses 60 anos. A primeira transmissão da Globo aconteceu no Maracanã e esse jogo vai ser no Maracanã. É Flamengo e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro".

A gente vai ter também um super show antecedendo o jogo, um show do Belo. Então, vai ser um Super Bowl para todo mundo entrar no clima e depois a gente tem Flamengo e Corinthians diretamente no Maracanã.

Leonora Bardini, diretora-executiva da TV Globo.

No ano passado, o cantor ganhou um documentário no Globoplay. "Belo: Perto Demais da Luz" conta os altos e baixos da trajetória do cantor a partir de depoimentos, incluindo o dele e o da ex-mulher, Gracyanne Barbosa.

Transmissão esportiva vai acontecer após exibição do filme "Coisa de Novela", produzido pela Globo para a programação de 60 anos. Na sequência, uma edição especial do Domingão com Huck.