'Superman', 'Until Dawn' e mais: os destaques de evento geek pré-Comic Con

Para quem é fã de quadrinhos, filmes, séries e games, a WonderCon é um verdadeiro paraíso. Realizado no último fim de semana em Anaheim, Califórnia, o evento teve novidades da cultura pop e reuniu milhares de fãs e profissionais da indústria do entretenimento. Quer saber o que se destacou na edição de 2025? Splash te conta!

Superman

Em julho, durante o verão no Hemisfério Norte, vai ser lançando nos cinemas o aguardado reboot da icônica franquia "Superman". O filme é dirigido por James Gunn e apresenta o ator David Corenswet no papel de Clark Kent e, claro, Superman. A atriz Rachel Brosnahan interpreta Lois Lane, enquanto Nicholas Hoult assume o papel do vilão Lex Luthor.

Para os fãs das histórias em quadrinhos, a DC Comics vai publicar em junho uma antologia sobre o Homem de Aço, em antecipação à estreia do filme. O livro, intitulado "Superman - The World", vai ser lançado simultaneamente em diversos países, incluindo o Brasil.

Until Dawn - Noites de Terror

Outro grande destaque desta edição da WonderCon foi a participação do elenco e produtores do filme de terror "Until Dawn". O diretor David Sandberg, a produtora Lotta Losten e os atores Michael Cimino, Ella Rubin, Ji-young You, Odessa A'zion e Belmont Cameli falaram sobre os desafios de levar para às telonas essa adaptação do videogame, que foi lançado em 2015.

Na trama, um grupo de amigos fica preso em um ciclo temporal. Eles são perseguidos por inimigos misteriosos que os matam de maneiras terríveis. A única forma de escapar desse terror noturno é sobreviver até o amanhecer. O longa estreia nos cinemas brasileiros em 24 de abril.

Only Murders in the Building

A aclamada série "Only Murders in the Building" também marcou presença na WonderCon, com um painel especial que contou com os editores Shelly Westerman e Matthew Barbato. A produção, que mistura comédia, mistério e drama, é protagonizada por Steve Martin, Selena Gomez e Martin Short. Também já brilharam na série outras grandes estrelas como Meryl Streep. A série foi renovada para uma quinta temporada e trará uma nova adição ao elenco: a vencedora de dois Oscars Renée Zellweger.

Carnaval Geek

E é claro que temos que falar de cosplay, né? Essa edição da WonderCon foi um verdadeiro espetáculo de criatividade com fantasias incríveis. Os cosplayers deram vida aos personagens dos mais variados universos, desde super-heróis a ícones da cultura pop. Nós, do UOL do Splash, também preparamos uma reportagem especial sobre as melhores fantasias deste ano.

A WonderCon foi um evento recheado de surpresas, novidades e muita diversão. Para os fãs de cultura pop, é o lugar ideal para estar, com uma atmosfera única que serve de esquenta para a Comic Con de San Diego. Isso mesmo, a WonderCon é produzida e operada pelo mesmo time da Comic Con. Por isso, podemos dizer que é um verdadeiro aquecimento para a convenção anual que acontece em San Diego, no mês de julho.

O jornalista @fabioborgestv é correspondente nos EUA desde 2009, onde é credenciado pela Motion Picture Association e Departamento de Estado dos EUA. Desde 2019, é palestrante convidado da universidade UCLA