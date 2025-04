Como Emicida e Fióti, outros irmãos famosos já brigaram; veja quem

O rapper Emicida decidiu romper a parceria profissional com o irmão, conhecido como Fióti, após descobrir um suposto desvio de R$ 6 milhões das contas da produtora cuja administração era feita por eles.

O caso entre os dois não é o primeiro conflito entre irmãos famosos. Relembre algumas das "tretas" a seguir.

Noel e Liam Gallagher

Noel e Liam Gallagher, da banda britânica Oasis, já trocaram farpas em diversas ocasiões Imagem: Getty Images

Uma das rivalidades mais famosas do mundo da música envolve os irmãos Liam e Noel Gallagher, da banda Oasis. Entre altos e baixos na relação, os artistas colocaram um fim na parceria em 2009.

Ao longo da carreira, Liam e Noel chegaram a se agredir em diferentes ocasiões. Em 1994, durante um show em Los Angeles (EUA), Liam arremessou um pandeiro no irmão. Em 1995, foi a vez de Noel acertar Liam na cabeça com o taco de críquete. Nos anos seguintes, novos episódios de xingamentos e ataques físicos fizeram parte da história dos irmãos.

A banda chegou ao fim em 2009, após uma grande briga nos bastidores do festival Rock en Seine, em Paris. Durante uma discussão, Liam teria "usado a guitarra de Noel como um machado, destruindo o camarim". O show foi cancelado e Noel publicou uma nota que dizia: "É com alguma tristeza e com muito alívio que digo que deixei o Oasis hoje. As pessoas podem escrever e dizer o que quiserem, mas eu simplesmente não aguentava trabalhar mais um dia com Liam".

Em 2024, a banda anunciou o retorno aos palcos. A turnê Oasis Live '25 Tour, que terá início em julho em Cardiff, no País de Gales, foi um sucesso de vendas, com ingressos esgotando em poucas horas em todo o mundo. No Brasil, as apresentações serão nos dias 22 e 23 de novembro no Estádio MorumBis, em São Paulo.

Simone e Simaria

Irmãs Simone e Simaria romperam parceria na música em 2022 Imagem: Reprodução/Instagram

Em 2022, as "coleguinhas" protagonizaram atritos em público. Em maio, o vazamento de uma discussão durante participação no Programa do Ratinho (SBT) estremeceu a relação. As irmãs bateram boca por conta da capacidade vocal de Simaria e, em um dado momento, Simone disparou: "Então, vamos ver o que vai dar. Você não é tão boa? Vamos ver no que vai dar. Eu não sou boa, não. Eu estou tentando fazer a minha parte". Ratinho tentou apaziguar o clima, mas Simaria demonstrou estar chateada: "O excesso de cuidado fez ela fazer isso aqui agora. Tomei no c*", disse. Depois da repercussão do áudio, as duas disseram que fizeram as pazes logo após a gravação.

Em junho do mesmo ano, em São João de Caruaru (PE), Simaria atrasou 1h20 para chegar a um show. Após começar a cantar, a "coleguinha" ignorou três tentativas da irmã de encerrar a apresentação. O caso repercutiu e fortaleceu o rumor de que a dupla iria se separar.

O fim da dupla aconteceu em agosto daquele ano. Na ocasião, uma publicação no Instagram relatou: "Em respeito aos fãs, amigos e parceiros, Simone e Simaria comunicam oficialmente que as atividades da dupla estão encerradas. As artistas seguem, a partir daqui, em carreira solo". Desde então, o perfil em conjunto segue paralisado.

Atualmente, as irmãs mantêm contato apenas no âmbito familiar. Em entrevista no programa Mais Você (TV Globo) na última sexta-feira, Simone relatou que a relação com a irmã melhorou após a separação profissional. "Melhor coisa da vida é ter a minha irmã como minha irmã, como vida, como parceira de família, vamos viajar juntas", disse. No último domingo, Simone e Simaria estiveram na festa de 1 ano da sobrinha, em um clima aparentemente amigável.

Britney e Jamie Lynn Spears

Britney Spears e a irmã, Jamie Lynn. Em sua biografia, Britney se refere à irmã como "totalmente vadia" Imagem: Getty Images

As diferenças entre Britney Spears e Jamie Lynn Spears, sua irmã mais nova, foram expostas durante a batalha judicial da cantora para se livrar da tutela do pai. O processo, finalizado em 2021, marcou brigas públicas entre a família. Em depoimento, Britney alegou que sua família não fez nada para ajudá-la e afirmou que os fãs "jamais saberão" o quanto seus parentes a machucaram.

Em 2022, a notícia de que Jamie Lynn lançaria um livro autobiográfico enfureceu Britney, que criticou diretamente a irmã e a mãe, Lynne, nas redes sociais. "Não fui forte o suficiente para fazer o que deveria ter sido feito. [...] Ter dado tapas bem na cara de vocês!", escreveu a cantora. Em outra publicação, Britney voltou a detonar o lançamento da obra e chamou a irmã de "escória".

Em sua própria biografia, Britney não economizou nas críticas à irmã, a quem chamou de "totalmente vadia". Apesar de ter detonado Jamie Lynn, Britney também reconheceu as dificuldades que a irmã passou ao longo da vida e declarou que está trabalhando para sentir "mais compaixão do que raiva" em relação a Jamie.

Kim e Kourtney Kardashian

As irmãs Kim e Kourtney Kardashian já se agrediram durante gravação do reality show da família Imagem: Reprodução/ Instagram

Ao longo dos anos do reality show "Keeping Up With The Kardashians", as socialites Kim, Khloé e Kourtney se bicaram algumas vezes. Poucas vezes, porém, as irmãs se agrediram em frente às câmeras. Em uma das ocasiões, Kim e Kourtney se desentenderam em uma conversa sobre trabalho e partiram para a briga. Kourtney não gostou de ouvir indiretas da irmã, que insinuou que ela não trabalhava tanto quanto as outras Kardashians.

Após se xingarem, as duas trocaram arranhões, tapas e empurrões, enquanto Khloé tentava apartar a briga. Em temporada anterior, Kim e Kourtney já haviam discutido pelo mesmo motivo e, na ocasião, Kim disse que a irmã mais velha era a "menos interessante de se assistir". A treta foi passageira e logo as duas voltaram a se falar.

Michel e Teo Teló

Os irmãos Michel e Teo Teló, que hoje têm um relacionamento próximo, já tiveram desavença familiar Imagem: Felipe Souto Maior/AgNews e Reprodução/Instagram/@teotelo

O atrito entre os irmãos veio a público por conta de uma declaração de Gabi Luthai, esposa de Teo. Em uma foto publicada em 2017, a cantora revelou que Thais Fersoza, esposa de Michel, "não respeitava" o relacionamento entre o marido e o irmão. "Teo nem fala com o irmão por causa da cunhada. Se ela se mete no relacionamento dos irmãos, quem sou eu para querer apaziguar algo?", escreveu. "Escolhemos nos afastar de quem não nos faz bem e só quer atrapalhar", finalizou.

O comentário viralizou e acabou gerando desconforto entre Michel e Teo, que deletou a foto em que Gabi havia comentado. Meses depois, Gabi disse que a situação foi resolvida. "Aconteceu, mas já passou, tem coisas que a gente reflete e olha para atrás e vê como são pequenas", afirmou à época.

Atualmente, os irmãos têm um relacionamento próximo. Nas redes sociais, Michel e Teo compartilham momentos com os respectivos filhos, sobrinhos e esposas, como eventos e viagens em família. Em dezembro de 2024, Michel e Thais batizaram Pietro, filho de Teo e Gabi.

Bruno e Thiago Gagliasso

Thiago e Bruno Gagliasso romperam o relacionamento após as eleições de 2018 Imagem: Reprodução/Instagram

Briga entre os irmãos Bruno e Thiago Gagliasso começou por posicionamentos políticos diferentes. A história começou em 2018, quando Thiago, declaradamente apoiador de Jair Bolsonaro (PL), criticou a imprensa e a televisão após o resultado do primeiro turno das eleições daquele ano. Giovanna Ewbank, esposa de Bruno, rebateu as declarações do cunhado, em uma troca de acusações que foi exposta por Thiago nas redes sociais.

Nos anos seguintes, o relacionamento entre os atores se deteriorou e os irmãos não voltaram a ter contato. Em entrevista ao podcast "Quem Pode, Pod" em julho de 2022, Bruno relembrou o caso. "Não foi por causa de política, mas eu e minha mulher fomos expostos de uma forma que não queríamos ter sido", disse. O ator afirmou, ainda, que não enxerga uma forma de voltar a conviver com o irmão por conta de suas atitudes em relação à política.

Atualmente, Thiago é deputado estadual pelo PL. Eleito no Rio de Janeiro em 2022, ele segue declarando apoio a Jair Bolsonaro, compartilhando cliques com o ex-presidente e com a ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

Zezé Di Camargo e Luciano

A dupla sertaneja Zezé Di Camargo e Luciano, que teve desavença pública em 2011 Imagem: Reprodução/Divulgação

Em um show em Curitiba em 2011, a dupla expôs um desentendimento no palco. Os dois discutiram minutos antes da apresentação, e Zezé entrou sozinho no palco, desculpando-se pela ausência do irmão.

Pouco depois, Luciano apareceu e anunciou o fim da dupla. "Meu irmão vai continuar a carreira sozinho", disse ao público. Após o episódio, em entrevista ao "Fantástico", os artistas contaram que discutiram porque Luciano queria atender fãs, patrocinadores e amigos antes do show, e Zezé, depois.

O episódio foi superado pelos irmãos, que estão rodando o país com uma nova turnê. A tour ZCL tem batido recorde de público, segundo publicação no perfil da dupla no Instagram.