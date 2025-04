Hadballa diz que foi 'injustiçado' no BBB 20: 'Dois pesos e duas medidas'

O ex-BBB Hadson Nery, mais conhecido como Hadballa, declarou no Camarote do Chico Barney que foi injustiçado em sua participação no Big Brother Brasil 20 e se comparou a Davi Brito, campeão do BBB 24, dizendo que foi uma situação de 'dois pesos, duas medidas'.

Cara, isso que eu não entendo. O público julgou nove homens por atitudes bem menos piores, bem menos impactantes. É um ressentimento do que o público transformou. Do que o público transformou esse cidadão campeão.

Eu acho que aí são dois pesos e duas medidas. Mas eu só não entendia porque eram dois pesos e duas medidas.

Hadballa

O ex-participante do reality seguiu seus ataques contra Davi Brito, dizendo que até chegou a torcer para ele no início, mas depois que percebeu sua 'falsidade', mudou de opinião.

Até porque, meu irmão, contra fatos não há argumentos. Todo mundo já viu como é ele é. Eu sou bem sincero. Percebi, eu cheguei até a torcer na primeira semana. Mas depois que vi que era uma coisa meio que armada, vamos dizer assim, que é um personagem, aquilo ali não era nada daquele cara ali.

Hadballa

Para Hadballa, se ele cometesse alguns erros que Davi cometeu, ele seria muito mais criticado e condenado pelo público.

Imagina eu falando dentro do BBB, 'eu te amo meu amor, quando eu sair daqui a gente vai casar', aí o cara vai no Mais Você, com a Ana Maria Braga e fala, 'não, nós estamos nos conhecendo'. Meteu até palavras da Bíblia. Meu irmão, isso é de um personagem, de um mau-caratismo muito grande.

Imagina eu fazendo isso. Eu fico me colocando no lugar. Meu irmão, eu ia ser escrachado. Não sei se ele foi. Eu acho que aí são dois pesos e duas medidas.

Hadballa

