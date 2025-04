'Sonsa!': como Dieckmann constrói personagem que matou Odete em 'Vale Tudo'

Carolina Dieckmann, 46, interpreta Leila no remake de "Vale Tudo", personagem que, na versão original de 1988, foi responsável por um dos maiores mistérios da teledramaturgia: a morte de Odete Roitman. Quem interpretou Leila anteriormente foi Cássia Kis.

Capaz de tudo

Leila cresceu ouvindo de sua mãe que "era bonita demais para trabalhar" e, por mais que não acredite nisso, algo desse lema ressoa em suas atitudes. É ex-mulher de Ivan (Renato Góes) e mãe de Bruno (Miguel Moro). Os dois têm uma ótima relação e se apoiam nos momentos críticos, tanto que ela começa a novela morando com o filho na casa do ex-sogro, Bartolomeu (Luis Melo). Leila se formou em psicologia, mais para abrilhantar seu dote do que para exercer a profissão. Ela gosta de fazer as coisas no seu tempo e de ter a quem pedir ajuda.

Carol aponta que Leila é capaz de tudo, por isso, constrói a personagem de maneira cínica, para que, no futuro, possíveis atitudes sejam justificadas. "A Leila, no começo da novela, nesta versão, entra muito devagarinho. A minha preocupação tem sido dar uma amplitude à dubiedade dela. Deixar um caminho bem aberto."

Estou fazendo a Leila bastante sonsa, para que qualquer coisa que ela venha a fazer, que eu ainda não sei, a gente não ache impossível.

Carolina Dieckmann

Leila (Carolina Dieckmann) e Bruno (Miguel Moro) no remake de 'Vale Tudo' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Em 1988, foi Leila quem matou Odete Roitman, o que deve mudar na versão atual, segundo declaração de Manuela Dias, autora do remake, a Splash. "Ela poderia não morrer? Poderia. Todo mundo me pergunta: 'Quem vai matar Odete?' Eu falei assim: 'Cara, será que eles não pensam que eu poderia deixá-la viva?' Mas eu não vou. Eu vou ter o prazer de matar Odete Roitman. Ela morrerá. Acredito que por outras mãos. Existe um nome na minha cabeça. São 174 capítulos para vocês descobrirem quem vai matar Odete Roitman."

Leila é uma personagem que estou construindo de um jeito que acho possível que ela faça qualquer coisa. Até mesmo nada. Pode não matar a Odete, mas pode matar outra pessoa, ou não matar ninguém. Mas estou tentando abrir esse espaço para que ela possa fazer qualquer coisa.

Carolina Dieckmann

Morte de Odete Roitman em 1988

O assassinato de Odete, morta com três tiros à queima-roupa, ocorreu na véspera do Natal de 1988. O mistério da identidade do assassino da vilã, embora tenha durado apenas 11 capítulos, povoou as conversas pelo país. Houve até um concurso, patrocinado por uma indústria alimentícia, para premiar quem acertasse o nome do assassino.

Leila (Cassia Kis) foi quem matou Odete Roitman —e por engano. A assassina pensou que estava matando Fátima (Glória Pires). Leila entrou na sala desabaladamente e disparou três tiros contra a pessoa atrás da porta de vidro, sem ao menos identificá-la. Ela pensava que quem estava ali com seu marido, Marco Aurélio (Reginaldo Faria), com quem se casa ao longo da novela, era a amante dele, Fátima.

Leila (Cássia Kiss) mata Odete Roitman (Beatriz Segall) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Segundo Aguinaldo Silva, que dividiu autoria do folhetim em 1988 com Gilberto Braga e Leonor Basséres, a escolha de Leila como a assassina foi uma decisão tomada de última hora. Isso porque vários personagens poderiam ter praticado o crime a partir da forma que a cena foi criada.

Os autores aumentaram o clima de suspense escrevendo cinco versões diferentes para o último capítulo. O elenco só teve acesso próximo ao momento de gravar a cena. A prática ajudou a combater um possível vazamento, que acabaria com o mistério

Todos os espectadores queriam saber a resposta no último capítulo da trama, deixando ruas, cinemas e teatros vazios na hora da exibição da novela, segundo reportagens da época. Bares e restaurantes com aparelhos de TV ou telões atraíram público para celebrar a exibição do capítulo.