Fred Nicácio, Alane, Linn e mais; quem já chegou ao Top 10, mas não à final

O BBB 25 (Globo) chegou ao seu Top 10 nesta terça-feira e avança para uma final com personalidades de peso. Relembre outros nomes fortes que chegaram ao Top 10 de outras edições do Big Brother, mas não alcançaram a final:

Quem chegou ao Top 10, mas não à final:

Sabrina Sato (BBB 3): embora não tenha vencido o BBB, Sabrina chegou ao Top 6 e alcançou sucesso como apresentadora e personalidade da mídia após ser eliminada.

Ana Paula Renault (BBB 16): conhecida por sua personalidade forte e bordões marcantes, Ana foi expulsa do reality quando sobravam apenas sete participantes na casa, incluindo ela.

Marcos Harter (BBB 17): o médico que gerou controvérsias durante sua participação foi expulso por comportamento inadequado quando sobravam apenas quatro brothers na casa.

Babu Santana e Mari Gonzalez (BBB 20): ator consagrado, Babu ganhou ainda mais destaque após sua participação no programa, conquistando o carinho do público. Ele ficou no Top 4 de sua edição, mas não foi para a final. Mari ficou logo atrás dele, em quinto lugar.

Gil do Vigor, Viih Tube e Pocah (BBB 21): outros três protagonistas da edição que não chegaram à final, mas ao Top 7. Gil, em especial, foi o quarto colocado do reality.

Pedro Scooby e Linn da Quebrada (BBB 22): o surfista e ex-marido de Luana Piovani se destacou por sua postura desprendida do jogo, mas acabou sendo eliminado na 16ª colocação. Já Linn da Quebrada, cantora, atriz e ativista trans, deixou o programa na 12ª colocação, chegando ao Top 9.

Fred Nicácio, Cezar Black e Sarah Aline (BBB 23): o trio marcou a edição —cada um à sua maneira—, mas não conseguiu chegar ao Top 3.

Alane, Beatriz do Brás, MC Bin Laden e Fernanda Bande (BBB 24): os quatro foram nomes recorrentes na edição em que estiveram, mas não conquistaram o pódio.

