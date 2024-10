Xuxa canta no intervalo do Futebol da Esperança: 'Estilo Super Bowl'

Xuxa se apresentou no intervalo do Futebol da Esperança, transmitido pela Globo na tarde deste domingo (13).

Como foi o Xou da Xuxa

Xuxa desfilou em um tapete branco, escoltada por paquitos e paquitas que seguravam bandeiras brancas. Ela entrou cantando "Doce Mel" com um adereço de bexigas.

Emocionada, ela agradeceu a presença do público. "Muito obrigada pela presença de todos vocês. É sempre uma grande honra eu poder participar de qualquer evento ligado ao Criança Esperança".

A Rainha dos baixinhos fez um apelo para que o público doasse para o Criança Esperança. Ela cantou "Lua de Cristal" e "Ilariê" antes de se despedir.

A apresentação foi um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Muitos compararam com o show do intervalo do Super Bowl.

o show de intervalo do super bowl versão br XUXA RAINHA pic.twitter.com/c3PsQxaPM5 -- pedrinhe. (@pedrinhes) October 13, 2024

Vivi pra ver a Xuxa fazendo um show do intervalo no estilo Super Bowl. #FutebolDaEsperança pic.twitter.com/d1llD7vb2I -- Gabriel Naste (@GabrielNaste) October 13, 2024

QUE XOU DA XUXA É ESSE???? ??

a nave da Rainha aterrizou na Arena Corinthians para um Xou da Xuxa! @xuxameneghel #CriançaEsperança #XouDaXuxa pic.twitter.com/wTKoIF1IoG -- gabriel cards (@gabrielcards_) October 13, 2024

surreal o tanto que a xuxa entrega no palco. tanto tempo de carreira e parece que começou ontem, é lindo ver ela cantando principalmente porque ela parece sempre tão feliz quanto a audiência.



muito camp, muito icônica #FutebolDaEsperança pic.twitter.com/3KPtkS2qCI -- alex dunphy barbosa (@thkalinda) October 13, 2024