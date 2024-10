'Estalecas' do mundo eletrônico: quanto custa a comida no Tomorrowland 2024

O Tomorrowland Brasil 2024, que começou nesta sexta-feira (11), em Itu (SP), possui uma semelhança com o Big Brother Brasil: ambos contam com uma moeda própria. Mas, diferentemente das "estalecas", o festival de música eletrônica trabalha com o Pearl.

Como funciona o Pearl

Cada Pearl vale R$ 9, e é preciso carregar pelo menos cinco Pearls (R$ 45) em uma pulseira do festival. Assim como em outros festivais, as compras também são realizadas no sistema cashless.

Pulseira também pode ser feita durante o festival. Caso reste algum saldo ao final do evento, a organização promove o reembolso de acordo com as regras listadas no site oficial.

Pontos de recarga estão espalhados por todo o parque Maeda. A recarga da pulseira é obrigatória para a compra de alimentos e bebidas.

Por se tratar de uma moeda própria, é preciso estar atento aos preços. Um hot dog, por exemplo, sai 3,5 Pearls (R$ 31,50); já uma coxinha de frango é vendida por 2,5 Pearls (R$ 22,50). A opção mais cara entre as barracas com alimentos é um lanche de bife ancho de Buenos Aires, que custa 7,5 Pearls (R$ 67,50).

Festival disponibiliza distribuição de água. As pessoas podem utilizar a própria garrafinha plástica para reposição.

Tomorrowland Brasil 2024 termina no próximo domingo, na cidade do interior paulista. Alok está entre as principais atrações do do festival que acontece pela quarta vez no Brasil.

Tendas de alimentação no Tomorrowland Brasil 2024 Imagem: Divulgação

Tomorrowland Brasil 2024

Quando: sexta (11), sábado (12) e domingo (13), das 13h à 1h

Onde: Parque Maeda - Rod. Dep. Archimedes Lammoglia - Km 18, Itu/SP

Ingressos: acesse o site oficial do Tomorrowland Brasil e siga o passo a passo.

Mais informações estão disponíveis no site oficial do Tomorrowland Brasil.