Em show, Gusttavo Lima agradece Ministério Público por prisão revogada

Gusttavo Lima expressou sua gratidão após ter prisão revogada pelo Ministério Público de Pernambuco.

O que aconteceu

Durante show em Ijuí, no Rio Grande do Sul, o cantor agradeceu o órgão público. "Eu queria agradecer do fundo do meu coração ao Ministério Público do Estado do Pernambuco. Viu toda a documentação e falou: 'O bebê não tem nada a ver com isso'", disse, sendo aclamado pelo público.

Lima também estendeu sua gratidão aos fãs e fez um desabafo. "Queria agradecer vocês do fundo do meu coração. Todos vocês aqui sabem o que eu estou passando. Não é fácil. Eu, com 35 anos, nunca imaginei passar por isso na minha vida. Mas eu tenho certeza que onde Deus está, onde a piedade está e onde a honestidade está, tudo vai permanecer no mesmo lugar com muito amor, muito carinho e honestidade".

O cantor havia recebido um mandado de prisão por suposto envolvimento em esquema de apostas ilegais. Com a revogação, todas as medidas cautelares foram revertidas. O passaporte de Lima voltou a ter validade, e o bloqueio de suas contas e a suspensão de seu porte de arma foram cancelados. As investigações sobre seu suposto envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro continuam.