'Mania de Você': Após investigar Mavi, Rudá descobre tráfico de animais

Os próximos capítulos de "Mania de Você" (Globo) prometem algumas reviravoltas, com Rudá (Nicolas Prattes) descobrindo que Mavi (Chay Suede) é traficante de animais.

O que vai acontecer

Disposto a provar sua inocência na morte de Molina (Rodrigo Lombardi), Rudá começa a investigar os crimes de Mavi. Com isso, ele vai descobrir que o vilão está envolvido com coisas piores do que imaginava.

O caiçara descobre que seu rival é traficante de animais. O sobrinho de Moema (Ana Beatriz Nogueira) fica sabendo também que Iberê (Jaffar Bambirra) é cúmplice do vilão no esquema criminoso.

Rudá encontra uma das cargas ilegais do irmão e de Mavi. Revoltado com tudo isso, o mocinho faz uma denúncia anônima para a polícia.

