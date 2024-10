'Foi um engano te adotar', teria dito Cid Moreira a filho

Cid Moreira tentou reverter a adoção de um dos filhos enquanto era vivo, mas não conseguiu.

O que aconteceu

O cabeleireiro Roger Naumtchyk, 47, foi adotado aos 20 anos. Ele é sobrinho de Ulhiana Naumtchyk, a terceira esposa do apresentador.

Cid Moreira tentou reverter a adoção e deserdá-lo. Roger encaminho a Splash um e-mail que teria recebido de Cid em 2014 em que o apresentador disse: "Você continua sendo meu filho adotivo porque não consegui reverter a adoção".

A decisão teria sido motivada por declarações de Roger. Na época que saiu aquela conversa em vários sites da internet, sobre você me colocar na Justiça do Trabalho, e em alguns canais de TV, que inclusive salu a fofoca de que você havia dito que já nem sou tão famoso assim, estou fora da mídia, para me preocupar, eu fiz um documento e deserdei você. Escrevi de próprio punho e assinei".

No e-mail, Cid também rebate as alegações do filho de que ele estaria senil. "Juntei pareceres de profissionais da saúde para provar que não estou senil. Foi um engano te adotar. Fico contente em saber que você esta sendo capaz de se manter. Afinal você é um homem e é assim que tem que ser. Trabalhar e fazer suas próprias conquistas".

O apresentador recusa um convite de entrevista que o filho teria feito. "Siga seu caminho e boa sorte! Não vou gravar para o tal Renatinho, não quero que pensem que tenho intimidade e proximidade com você", diz no e-mail. Confira a íntegra da correspondência:

Roger, bom dia!

Ser feliz é impossível nesse mundo cheio de maldade e fofoca. Hoje vivo em paz, muita paz e isso é muito bom. A Fatima é a mesma pessoa que conheci no começo. Alegrinha e cuidadosa comigo. Eu estou em paz e perto do meu irmão e da minha cunhada, jogamos tranca e tênis sempre que dá. Viajo muito para falar de Deus e fazer palestras. Coisa que nunca pensei fazer tranquilamente, por causa do meu jeito. Tem agora, há uns cinco anos, o pastor e jornalista Siloé que faz os contatos profissionais para mim. Realmente estou muito bem e não quero mais do que isso. Quanto menos pessoas na nossa intimidade, menos problemas e confusão. Você continua sendo meu filho adotivo porque não consegui reverter a adoção. Na época que saiu aquela conversa em vários sites da internet, sobre você me colocar na justiça do trabalho, e em alguns canais de TV, que inclusive salu a fofoca de que você havia dito que já nem sou tão famoso assim, estou fora da mídia, para me preocupar, eu fiz um documento e deserdei você. Escrevi de próprio punho e assinei. Juntei pareceres de profissionais da saúde para provar que não estou senil. Foi um engano te adotar. Fico contente em saber que você esta sendo capaz de se manter. Afinal você é um homem e é assim que tem que ser. Trabalhar e fazer suas próprias conquistas.

Siga seu caminho e boa sorte! Não vou gravar para o tal Renatinho, não quero que pensem que tenho intimidade e proximidade com você.

Cid Moreira