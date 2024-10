Bruno Mars confirma término de namoro em show: 'Estou solteiro'

Bruno Mars, 38, confirmou que o seu namoro com Jessica Caban, 42, chegou ao fim após 13 anos.

O que aconteceu

O cantor falou sobre o assunto durante um show no Estádio Morumbis, em São Paulo. "Eu tô solteiro! Cadê as solteiras? Eu tô facinho."

A informação vem após meses de rumores sobre o término do relacionamento. Em janeiro, o jornal britânico The Sun afirmou que o relacionamento de 13 anos estava "em ruínas" e que eles teriam passado o Natal e o Ano Novo separados.

O cantor costuma brincar durante a performance de "Calling All My Lovelies" com frases como "eu quero você, gatinha" ou "quero você, gostosa", mas foi a primeira vez que ele se declarou solteiro em um show.