Vanessa tenta se desculpar com Flor, mas leva invertida: 'Você me traiu'

Vanessa Carvalho tentou se reconciliar com Flor Fernandez, mas levou invertida da peoa em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Vanessa se aproximou de Flor e tentou se explicar. Flor, no entanto, não se mostrou aberta para fazer as pazes com Vanessa.

Flor: "Pra mim, ali, deu. Eu espero que esta seja a nossa última conversa. Vou lhe tratar bem, mas não vou conversar com você. Nunca mais".

Vanessa: "Posso falar agora?".

Flor: "Fala. Bem rápido, porque senão vou ser acusada de falsa".

Vanessa: "Mas você também tem liberdade".

Flor: "Não tenho. Sabe por quê? Eu estendi a mão para você, e você me pôs ali".

Vanessa: "Eu só coloquei aquilo porque eu achei que você não se importava".

Flor: "Não. É porque eu sou boazinha".

Vanessa: "Achei que você não se importava, você mesmo fala que fala muito".

Flor: "Eu só te ajudei. Eu não merecia. Você não pensou o que eu fiz por você. Eu não me importaria se eu não fosse a única que te estendeu a mão. Você me traiu, porque você criticou justamente o que eu fiz, que foi conversar contigo".

Vanessa: "Eu te peço desculpas".

Flor: "Foi horrível, Vanessa. Horrível. Todo mundo metendo o pau em você, e a única que foi te abraçar fui eu".

Vanessa: "Enfim, espero que você consiga entender o meu lado e te peço desculpas".

Flor: "Não, não vou entender o seu lado, porque você foi injusta comigo".