'A Caverna Encantada': Resumo dos capítulos da novela do SBT de 7 a 11/10

A novela "A Caverna Encantada", escrita por Íris Abravanel, vai ao ar de segunda a sexta, às 20h45, no SBT.

Segunda-feira, 7 de outubro

Safira consegue hipnotizar Anna e diz que suas amigas têm inveja dela, especialmente a Manu. Nina flagra Lavínia com o diário de Anna e conta à dona. Thomas comenta com Cristina sobre a pasta de receitas e documentos secretos de Goma, que está guardada na casa do chefe; a informação se espalha pela Cidade de Milagres. Goma descobre que o segredo foi noticiado no Fofocalizando.

Terça-feira, 8 de outubro

Moisés quer saber se Dalete gosta de Isaías e admite que gostaria de ter um pai. O Senhor Chicleto de Souza Grudento, concorrente de Goma, pede ao rival que venda a loja Lolipopus. A pedido de Lavínia, Flora esconde o diário de Anna nas coisas de Manuela. Pilar, Jane e Flora incentivam Elisa a fazer o "Elisa Tour", um passeio escolar, e afirma que Norma a liberou. Lavínia avisa Anna que Manu pegou o diário, deixando a garota decepcionada com a amiga. Lavínia e Flora mentem e contam a todos do colégio que Manu pegou o diário de Anna.

Quarta-feira, 9 de outubro

Moisés diz a André que o grupo precisa dele e que Felipe está fazendo má gestão. André arruma o quarto dos amigos, e Pedro questiona a boa atitude do amigo. Moleza avisa Anna, Manu e Isadora que, na verdade, foram Flora e Lavínia que colocaram o diário da Anna nas coisas de Manuela. Isaías toma café com Dalete, e ela revela que seu coração bate por outro homem. Elisa faz um passeio com os alunos no Museu do Ipiranga; as crianças se perdem de Elisa e vão parar em um depósito do museu. Felipe apresenta a arte de Marques de Isconhecido [Ivan Capuá] para os colegas, até a figura sair do quadro e ganhar vida.

Quinta-feira, 10 de outubro

Enquanto Elisa faz o passeio com as crianças, Pilar se torna inspetora por um dia. Os documentos confidenciais de Goma são subtraídos. Marques de Isconhecido diz que é muito importante para a história do Brasil, mas é desvalorizado. Dom Pedro I também emerge do quadro artístico e afirma que Marques nunca fez nada pelo país; os dois duelam. Lucas também batalha com Marques. Os alunos conseguem prender Marques no quadro novamente, e Dom Pedro I agradece o serviço deles. Goma avisa Shirley e Wanda que na pasta secreta estava a fórmula do urso gigante de bala de goma, e elas ficam preocupadas.

Sexta-feira, 11 de outubro

Elisa volta com as crianças para o colégio e acredita que Pilar está querendo tomar seu cargo de inspetora. Dom Pedro I vai até a Cidade de Milagres e presenteia Lucas com uma espada. Depois de trazer junto o quadro de Marques, Felipe deixa a pintura na sala da Norma. Marques ganha vida novamente e pede ajuda para Anna, dizendo que deseja contar sua história; Moleza alerta que ele é perigoso. Marques rasga as folhas do diário da Anna e a garota chora ao ver as memórias das aventuras dos pais serem fracionadas.

