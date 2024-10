Bruno Mars, Alcione, Silva: shows de cantores tomam palcos no fim de semana

Alcione, Silva, Zé Ramalho, Curumin, Samuel Rosa, Vanessa da Mata e a atração internacional Bruno Mars. São todos cantores e cantoras que se apresentam nos palcos brasileiros neste primeiro fim de semana de outubro, que ainda conta com o festival This Is Marília Mendonça.

O que vai acontecer

O capixaba Silva leva a duas capitais da região sul do país o show do seu disco mais recente, chamado "Encantado". Ele se apresenta na sexta (4), no Teatro Guaíra, em Curitiba, e no sábado (5), no Teatro Araújo Vianna, em Porto Alegre.

Outra capital do sul recebe show do ex-vocalista da banda de rock Malta. O paulista Bruno Boncini promete reviver sucessos de sua carreira, compartilhar novas composições e relembrar hits do rock nacional e internacional em apresentação no John Bull, em Florianópolis, na sexta (4).

O americano Bruno Mars começa a rodar grandes estádios e arenas do país com a ambiciosa turnê "Live in Brazil". Ele se apresenta no Morumbis na sexta (4) e no sábado (5), depois de fazer um show fechado com renda revertida para as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. O último show do cantor por aqui acontece só no dia 5 de novembro, em Belo Horizonte.

Quem quiser viver um momento mais alternativo, o Sesc Pompeia abriga, na sexta (4) e no sábado (5), o lançamento do novo álbum no multi-instrumentista Curumin. "Pedra de Selva" é o quinto disco do artista de São Paulo, e o show contará com a participação de alguns nomes que estão no álbum, como Funk Buia, Jéssica Caitano, Iara Rennó e Arlete Alves.

O músico paulista Curumin, que lança seu 5º álbum, 'Pedra de Selva', no Sesc Pompeia, em SP Imagem: Jéssica Junqueira/Divulgação

O sábado (5) ainda conta com shows de vozes já consagradas da música brasileira. Em São Paulo, Zé Ramalho canta no Espaço Unimed enquanto Alcione comemora 50 anos de carreira com show no Tokio Marine Hall. Samuel Rosa se apresenta no Aramaçan, em Santo André (SP), e Vanessa da Matta passa por Juiz de Fora (MG), onde solta a voz no Cine-Theatro Central.

This Is Marília Mendonça

Uma grande homenagem à cantora sertaneja morta em acidente aéreo acontece no Allianz Parque, no sábado (5). Organizado pela família de Marília Mendonça e pela plataforma de streaming Spotify, o festival reúne Jão, Alok, Ludmilla, Luísa Sonza, Luan Pereira, Marcos & Belutti, Murilo Huff, Péricles, Xamã, Yasmin Santos e Tierry em um tributo que promete ser inesquecível. Começa às 19h e ainda há ingressos disponíveis.

Veja abaixo estes e outros destaques de shows e festivais neste fim de semana.

Sexta

Francisco, el Hombre toca Novos Baianos - Casa Natura Musical (São Paulo)

Silva - Teatro Guaíra (Curitiba)

Destruction - Complexo Armazém (Fortaleza)

Bruno Boncini - John Bull (Florianópolis)

Sexta e sábado

Curumin - Sesc Pompeia (São Paulo)

Bruno Mars - Estádio Morumbis (São Paulo)

Sábado

Piknic Électronik (Lee Burridge e outros) - Varanda Estaiada (São Paulo)

This is Marília Mendonça (Alok, Jão, Ludmilla, Péricles, Luísa Sonza, Luan Pereira, Marcos & Belutti, Luiza Martins, Murilo Huff, Xamã, Yasmin Santos, Zé Neto & Cristiano e Tierry) - Allianz Parque (São Paulo)

Zé Ramalho - Espaço Unimed (São Paulo)

Alcione - show dos 50 anos de carreira - Tokio Marine Hall (São Paulo)

Demônios da Garoa e Toquinho - Sala São Paulo (São Paulo)

Samuel Rosa - Clube Aramaçan (Santo André)

Destruction - Mister Rock (Belo Horizonte)

Vanessa da Mata - Cine-Theatro Central (Juiz de Fora - MG)

Lucifer - Agyto (Rio de Janeiro)

Polifonia (Menores Atos toca 'Animalia', Esteban, Garage Fuzz, Deluxe Trio e outros) - Circo Voador (Rio de Janeiro)

Silva - Araújo Vianna (Porto Alegre)

Domingo