Yuri e Flor se acusam de realizar 'errado' tarefas: 'É bom para site pornô'

Os tratos do touro da vaca foram difíceis na manhã desta quinta-feira (03) em A Fazenda (Record). Para ajudar Fernando e Fernanda, responsáveis pela tarefa, Yuri, Flor e Suelen se propuseram ajudá-los.

O que aconteceu

Yuri, que está na baia, estava ajudando Fernando e Fernanda a ordenhar a vaca. Suelen tentava explicar o movimento exato para Yuri para ordenhar a vaca. Flor, responsável pela câmera móvel, reclamou que o bombeiro da Eliana estava fazendo a tarefa de forma errada. Os dois iniciaram uma discussão se acusando de não desempenharem as tarefas de forma correta:

Flor: "Até a Fernanda tava tirando mais leite que ele. Tava mais rápida."

Yuri: "Ô Flor, é sério, você tá fazendo errado a câmera trato, não é assim."

Flor: "Você também fez errado, tomou advertência várias vezes. Eu não estou me filmando"

Yuri: "Não aguento mais a voz da Flor, vou sair daqui gente, é sério."

Flor: "Deixa a Fernanda fazer, ele tá fazendo errado!"

Yuri: "Não aguento mais ouvir a voz dessa mulher. Nossa, c******. Não faz nem o trabalho dela que tem que fazer, poxa."

Flor: "Fala aqui. Pode falar." A apresentadora colocou a câmera na frente do rapaz.

Suelen: "É pra mostrar a vaca, Flor. "

Yuri sai: "Essa mulher é cobra demais. Ela é muito f*** essa mulher, é muito do mal mano!"

Flor: "Ele tava machucando a vaca."

Suelen: "Ele não tá machucando a vaca, é muito sério falar isso."

Yuri passa pelos peões com a vaca cantando "Erva venenosa", de Rita Lee. "Venenosa. Erva venenosa. É pior do que cobra cascavel, seu veneno é cruel", canta o rapaz.

Flor: "Injusto. Isso que te tratei bem, com respeito. Vai, 15 anos. Um homem desse tamanho que eu tratei bem, tô ajudando aqui e ele não gosta? Quando ele fizer 13 anos, ele amadurece. Ele é bom só pro site de pôr o bilau pra fora!"

