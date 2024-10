Leão: Em mundo careta, Deborah Secco pode vingar com programa de poliamor

Deborah Secco e a Globo anunciaram um novo programa que aborda um assunto inusitado.

A celebridade encerrou seu contrato de atriz em julho e em agosto já firmou um novo acordo com a Globo — por obra e como apresentadora. "Ela mal ficou desempregada", diz Daniel Castro.

O novo programa da atriz, que começa a ser gravado no dia 15, pretende mostrar os diferentes tipos de amor e formatos de casais e relacionamentos — em suma, é sobre o poliamor. "É um assunto que ela parece entender; ela tinha um relacionamento aberto com o ex-marido", lembra Castro.

Leão diz que o programa pode vingar, porque Deborah tem jeito para o assunto.

Ela tem uma cabeça muito aberta, o que surpreende as pessoas, porque o mundo ainda é muito careta para Deborah Secco Leão Lobo

Assunto ainda é 'moderno demais' para TV aberta

Com previsão para 2025, o programa deve ir para os canais fechados da Globo, mas pode chegar à TV aberta de acordo com a recepção do público. "Poderia ser uma alternativa para o Amor e Sexo", sugere Yas Fiorelo.

Leão Lobo diz que o assunto é "moderno demais" para a Globo.

Castro também acredita que ainda não seja a hora para a emissora. "A Globo tem um passo atrás."

Assista à íntegra do Splash Show:

