A Fazenda: Zaac e Yuri trocam xingamentos pela sede: 'Bombeirão bobão'

Pela manhã desta quinta-feira (03), Yuri e MC Zaac trocaram xingamentos enquanto cuidavam dos animas de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Zaac: "F***-**, grandão bobão. Vai lá embaixo ajudar. Cala a boca seu otário. Vai ajudar, seu bosta. Tchau grandão bobão", disparou Zaac.

Yuri: "Vagabundo, vadio, folgado. Palhaço. Papagaio pirata. Lagartão. Bosta é tu, cocô de galinha. Nem os parceiros dele, ele ajuda."

Depois de uma pausa, a dupla continuou a se xingar enquanto cumpriam suas tarefas. "Tá todo mundo no mesmo barco, atrás de 2 milhões. Aqui não tem bombeirão, MC, não tem nada, é tudo igual. Vai Brasil, ele gosta de falar do trabalho dos outros", diz Yuri.

Zaac: "É isso ai, momento motivacional. Faz sua cena, bonitão. Ai meu Deus que lindo! Gostoso, tesão, cabeça de vento! Lindo, gostoso, tesão, cabeça de nada! Lindo, gostoso, tesão, mula sem cabeça!"

Yuri: "Lagartão! Lagarto!"

Zaac: "Lindo, gostoso, tesão, pote vazio! Lindo, gostoso, tesão, nada de conteúdo! E aí bombeirão bobão! Bobão, bobão, ele é grandão e é bobão! Ó o boneco do posto. Você me surpreende a cada fala sua!"

