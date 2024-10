Yuri e Zé Love trocam ofensas em A Fazenda 16: 'Jogador falido'

Yuri e Zé Love se envolveram em uma troca de ofensas logo após a formação da segunda roça de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Zé Love provocou o Gui e Yuri. "Esse coitado aqui [Gui] nem sabe o que tá fazendo na Fazenda. Você [Yuri] é mais covarde. Você vai pra Roça, covardão."

Yuri reagiu com ironia. "Nossa, que bafo!"

Zé Love seguiu provocando. "Você não vai voltar, não."

Os dois se afastaram e, do sofá, Zé Love seguiu provocando o peão. "Esse coitado só tira a roupa pra dançar!"

Yuri rebateu o rival. "Oh jogador falido! Jogador falido falando de mim! Quem é Zé Love no banco da praça? Ganhou tanto dinheiro jogando e veio pra Fazenda ganhar dinheiro. Tem 38 anos com cara de 50."

