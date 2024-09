Sabrina Sato prepara festa para sogra e se declara: 'Te amamos'

Giselle Prattes comemorou a chegada dos 44 anos neste sábado (28), em uma festa organizada pelo filho, Nicolas Prattes, com ajuda de Sabrina Sato, namorada do ator.

A mãe e a irmã da apresentadora, Kika e Karina, também participaram dos preparativos para a surpresa.

"Fiquei tão feliz, tão emocionada com esse dia. Foi no improviso, acreditam? Muito obrigada por todo amor e carinho. Vocês não existem! Amo vocês demais" , escreveu a atriz no Instagram, rodeada pelas famílias Prattes e Sato.

Na hora do parabéns, Giselle carregou Zoe no colo. A menina, de 5 anos, é filha de Sabrina Sato com Duda Nagle, de quem ela se separou em março de 2023.

Zoe ficou no colo de Giselle durante o "parabéns" Imagem: Reprodução/Instagram

Também estavam presentes Maria Fernanda, filha caçula da aniversariante, e Edson Bregolato, marido de Giselle e padrasto de Nicolas.



Declaração de amor

Além da festa íntima, a atriz ganhou declarações do filho e da nora nas redes sociais.

Nicolas e Sabrina assumiram o namoro no Carnaval desse ano e anunciaram o noivado em 8 de setembro, durante participação do protagonista de "Mania de Você" no Domingão com o Huck.

Hoje é aniversário dessa linda mulher que, acreditem, é minha sogra. Sim, gente, Gi Prattes é mãe do meu amor Nicolas e da Fefe, mas esse é apenas um de seus poderes. Ela também canta lindamente, cresce nas telonas atuando e lê até mentes. Feliz aniversário, nossa maravilhosa. Estou aqui sempre, te amamos, escreveu Sato no Instagram.