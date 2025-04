De volta às novelas, Tony Ramos lembra conselho pós-cirurgia: 'Fui à luta'

Tony Ramos, 76, está de volta às novelas menos de um ano após ter sido submetido a duas cirurgias de emergência na cabeça. Ele será um dos protagonistas de "Dona de Mim", próxima trama da Globo das 7.

Há um ano, estava fazendo uma peça em São Paulo e rodando um filme. Simplesmente, aconteceu um hematoma subdural, que é um acúmulo de sangue [no cérebro]. Eu tive uma convulsão, tive que fazer duas cirurgias. Logo em seguida, meu cirurgião falou: 'Bora, vá à luta'. Eu acreditei e fui à luta. A vida seguiu.

As cirurgias aconteceram em maio de 2024, em decorrência do vírus Epstein-Barr. Na época, os médicos afirmaram que o ator apresentava distúrbios de coagulação que resultaram na formação de novos hematomas intracranianos.

Após ter alta médica, no final de maio de 2024, Tony Ramos voltou ao trabalho imediatamente e não parou mais. Na semana seguinte, já estava em cartaz novamente com Denise Fraga e toda a equipe da peça "O que Só Sabemos Juntos". "Também retomei o filme 'A Lista', com Lilia Cabral, e terminei às filmagens", recorda o ator.

Tony recebeu, logo em seguida, o convite para ser jurado do Masked Singer, que teve uma edição especial sobre novelas. Para o ator, uma proposta irrecusável. Agora é a vez de ele voltar às novelas, na trama de Rosane Svartman, que estreia em 28 de abril —o projeto já estava em seu planos desde setembro.

O ator vai dividir sua rotina entre as gravações de "Dona de Mim" e a peça "O Que Só Sabemos Juntos", que reestreia em 8 de maio em São Paulo. "Nós saímos felizmente, com casas cheias, de São Paulo, mas muita gente não viu. Então falei: 'Topo, vamos de novo, fico mais tempo lá e vejo mais a minha mãe".

'Dona de Mim'

Na nova trama, Tony Ramos dará vida a Abel Boaz, que é dono de uma tradicional marca de lingerie. Segundo o ator, ele é um homem com alma de poeta, que sempre admirou as artes, a música erudita e o jazz. Ele também é pai da pequena Sofia (Elis Cabral), que terá como babá a protagonista, Leona (Clara Moneke).

Ele sempre esteve ligado à cultura por tradição familiar, mas se vê impelido a comandar as empresas do pai, já que foi escolhido para isso. Apesar de não ter muita vocação para os negócios, ele resolve atender ao pedido do pai e assume a empresa, se frustrando por não poder seguir uma atividade artística, como escritor. Ele é um homem de poucas palavras, mas gosta de citar poemas, muitas vezes respondendo com trechos poéticos de forma humorada e tranquila.

Em entrevista a Splash, Tony Ramos adiantou um pouco da relação de seu personagem com a família. "É uma relação ótima com a mãe, com os filhos... Agora, com o irmão, Jaques, vivido por Marcelo Novaes, a relação é complicada. Jaques sempre achou que deveria ser o presidente da empresa por ser economista e ter formação na área. Esse ciúme corroeu a amizade entre eles, resultando em discussões homéricas, especialmente longe da mãe".

Na história, Abel registrou Sofia (Elis Cabral) como sua filha quando ela era ainda bebê, a pedido de uma ex-funcionária da fábrica. A mãe da criança morreu logo após entregá-la para o magnata. "O que o faz registrar a criança é o reconhecimento pelo que Ellen fez por ele, além de perceber que algo grave está acontecendo com ela".