No último Sincerão do 'BBB 25', Guilherme e Renata se enfrentam

No último Sincerão do Big Brother Brasil 25, apenas os emparedados participaram. Guilherme, Renata e Delma deveriam falar os pontos fortes e fracos uns dos outros. Delma "sabonetou" ao falar do genro e levou uma chamada do apresentador Tadeu Schmidt. Guilherme e Renata se enfrentaram e o pernambucano defendeu a sogra.

O primeiro a participar foi Guilherme. Ao falar sobre Delma, o fisioterapeuta opinou que seu ponto forte é ser muito coração, o que também poderia ser seu ponto fraco, mas pontuou também que uma fraqueza da sogra é não acreditar na força que tem. "Se tornou um ícone nesse programa", opinou.

Sobre Renata, Guilherme avaliou que seu ponto forte foi ter tido coragem de entrar em embate com Aline, que considerava um grande personagem. "As dinâmicas que aconteceram as tornaram mais forte." Como pontos fracos, o fisioterapeuta apontou atitudes como jogar voto fora e ter esperado muito para tomar atitudes em relação aos embates que trouxe da Vitrine Seu Fifi.

Durante o intervalo do programa ao vivo, Renata reclamou com Guilherme por já terem conversado sobre o último ponto, que teria sido uma estratégia do grupo, e o pernambucano disse ter o direito de não concordar. "Ninguém tem que pensar igual", disse.

A discussão parecia ter se encerrado, mas Guilherme insistiu na conversa. Ele disse acreditar que Aline deu protagonismo a Renata, por ter cavado embates desnecessários. "Sobre você eu acho, inclusive, que quem lhe deu esse protagonismo foi a própria Aline, que ficava buscando coisas que não tinha necessidade", disse o fisioterapeuta. Renata rebateu: "Ninguém me deu protagonismo. Eu fiz o meu próprio protagonismo."

Em seguida, Delma falou sobre Guilherme: "Ele é firme no que faz, vai até o final, luta, não tem medo, encara, vai para cima", disse. Sobre o ponto fraco, a pernambucana insistiu que também seria o coração, uma vez que o genro teria orientado e ajudado muitas pessoas no jogo. Cutucada por Tadeu Schmidt a entender porque isso seria ruim, a pernambucana falou: "Falar do meu genro é tão difícil, porque eu só vejo amor".

Sobre Renata, Delma opinou que a bailarina estaria muito perdida no início do jogo, mas se fortaleceu depois da dinâmica da Vitrine Seu Fifi. "Quando ela saiu e voltou, eu senti muita firmeza. (...) Quando a Eva saiu ela ficou um pouquinho frágil, mais fraca, mas tentou se reerguer."

A última a se posicionar foi Renata. Sobre Guilherme, a bailarina apontou como ponto forte que o pernambucano é um bom ouvinte, protege as pessoas que gosta, se posiciona, não passa pano, ajuda e aconselha. Como ponto fraco, a bailarina acredita que ele não teve muitos embates próprios dentro da casa. "Ele foi se posicionando diante de situações que ele foi vendo dentro da casa e isso foi tocando o enredo dele dentro do jogo", opinou.

Por fim, sobre Delma, Renata destacou que a pernambucana é engraçada e animada e nota que tem um bom relacionamento com as pessoas da casa. Porém, como ponto fraco, a cearense comentou sobre a forma como Delma verbaliza algumas coisas. A bailarina acredita que, durante um período do jogo, a dona de casa se fez ausente e foi no fluxo do jogo do genro. "A falta de filtro no que ela diz prejudica um pouco a forma como ela se comunica, inclusive de já ter verbalizado que não queria mais estar aqui, que estava cansada, e eu jamais falaria isso, sabendo que é um sonho estar aqui dentro e nosso maior medo é sair", salientou.

Depois do programa ao vivo, Guilherme continuou o embate com Renata ao defender Delma em relação às vezes que a pernambucana disse querer sair da casa. "A maioria das vezes que ela fala que quer sair daqui é porque está passando por um momento de muita ansiedade e nervosismo. (...) Você não tem ideia do que ela passou aqui dentro deste quarto, chorando, nervosa. (...) Não toque mais nesse ponto, porque isso não é o que ela quer".