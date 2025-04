Namorando, casado, solteiro: saiba o status dos participantes do BBB 25

O BBB 25 (Globo) chegou ao seu top 6. Após quase três meses de programa, os participantes vêm se queixando de carência e saudade de seus parceiros. Vem saber quem deixou um amor do lado de fora do reality e quem está "na pista":

Delma

Imagem: Reprodução/Globoplay

A pernambucana tem um relacionamento estável com Flávio há 30 anos. Juntos, eles são pais de duas mulheres - Delma ainda tem mais um filho de uma relação anterior.

Diego Hypolito

Imagem: Reprodução/Gshow

O atleta está "solteiro no Rio de Janeiro". Ele é discreto quanto a sua vida amorosa, mas já fez um desabafo no confinamento e revelou já ter vivido um relacionamento abusivo.

Guilherme

Imagem: Reprodução/Gshow

O pernambucano é casado com Letícia, filha de dona Delma. Eles oficializaram a união em 2023.

João Pedro

Imagem: Reprodução/Globoplay

O brother é oficialmente solteiro, mas já revelou ter um "contatinho". No reality, ele também chegou a tentar beijar Thamiris, mas foi rejeitado.

Renata

Imagem: Reprodução/Globoplay

A sister viveu um affair com Maike no confinamento e eles chegaram até a fazer planos para o futuro fora da casa. No entanto, não houve um pedido de namoro oficial até o momento.

Vitória Strada

Imagem: Reprodução/Globoplay

A atriz está namorando o ator Daniel Rocha. Os dois se aproximaram meses após o noivado de Vitória e sua ex, Marcella Rica, chegar ao fim.

