Esposa de Guilherme fala da chance de sua mãe ser eliminada: 'Afeta muito'

Letícia Tavares, esposa de Guilherme e filha de Joselma, opinou sobre o Paredão do BBB 25 em que os dois se enfrentam.

O que aconteceu

Faltando pouco mais de uma semana para o fim do reality, sogra e genro disputam a permanência na casa com Renata. No entanto, já tem algumas semanas que Joselma expressa seu desejo de retornar para casa.

Para a filha da participante, ver os dois no mesmo Paredão é algo angustiante. "Fico bastante apreensiva por ver os dois juntos nessa, mas ao mesmo tempo, muito feliz por toda trajetória que percorreram até aqui", disse para Splash.

BBB 25: Filha de Joselma acredita que a saudade da família está afetando a participante Imagem: Lucas Gomes

Sobre a vontade de Delma de deixar o programa, Letícia afirma que isso tem relação com a saudade de sua família. "Mainha nunca ficou tanto tempo longe da família, e isso afeta muito ela, mas não anula o desejo de realizar o sonho de chegar na final com Gui".

Ainda assim, a filha de Joselma garante que a sister ficará grata independente do resultado do Paredão. "O que vier a acontecer, tenho certeza que ela vai ficar muito feliz, independentemente de onde esteja. Ela vive tudo com o coração, e tenho certeza que está muito grata com tudo".

