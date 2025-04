Renata chora e reclama de Guilherme: 'Desmereceu minha história'

Após a breve discussão com Guilherme no BBB 25 (Globo), Renata chorou e afirmou que o brother "desmereceu" sua trajetória no programa.

O que aconteceu

No programa ao vivo de ontem, os emparedados da vez (Guilherme, Delma e Renata) falaram os pontos fortes e fracos dos rivais de Paredão. Na dinâmica, Renata afirmou que um dos pontos fracos de Delma é a forma como ela verbaliza alguns assuntos — e Guilherme defendeu a sogra.

Minutos depois, em um papo com João Pedro no Quarto do Líder, Renata chorou e reclamou: "Ficam todos contra mim porque eu tive que me posicionar. No que depender de mim para ficar aqui, vou lutar até o fim."

Eu falei algo demais? É isso que me chateia: eles podem apontar um ponto fraco em mim e eu não posso apontar um deles — sendo que eu estou no Paredão com ela [Delma]. Eles podem apontar o dedo e eu não. Renata

João Pedro concordou com a bailarina: "Quando sai do óbvio, eles querem questionar. O Guilherme é um desses. Ele só queria Vitória, Diego, você e eu no Paredão. Ele não quer ir para o Paredão, e está certo. Mas vai ficar se esquivando pelos cantos para chegar na final sem saber o que o público está pensando?"

Renata ainda disse que sentiu sua trajetória diminuída por Guilherme no programa ao vivo: "Ainda veio me dizer que eu fui protagonista porque a Aline brigou comigo. Aí não conta eu discutir, falar, ir para cima, comprar meus embates..."

Fora todas as provas que eu joguei. Se você olhar, eu dei "check" em tudo nesse programa. Ele [Guilherme] simplesmente desmereceu toda a minha história naquele minuto. Renata

