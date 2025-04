Renata revela que guardou 'raiva' de brother: 'Toda equivocada a fala'

Renata desabafou com seu aliado na madrugada de hoje após o Sincerão do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

No Quarto do Líder, Renata dividiu a cama com João Pedro e desabafou. Horas antes, na dinâmica do Sincerão, ela trocou farpas com seus rivais, incluindo Guilherme.

A bailarina disse ter orgulho de sua trajetória no BBB e que, caso seja eliminada hoje, "sairá em paz". "Fui aprendendo e evoluindo. Eu tenho orgulho da minha trajetória, se eu tiver que sair amanhã eu tô em paz com isso", disse. "Ninguém protagonizou nada pra mim, eu que fui atrás das minhas batalhas. Tudo que se pôs na minha frente eu lutei. Errei, levantei, fiz o que pude".

Ela ainda disse ter ficado "com raiva" após o Sincerão. "Depois que fiquei ali pensando o que falaram, eu fiquei com raiva. É porque é isso, entendeu? Tipo, meio que desmerece a trajetória da pessoa".

Ela citou Guilherme, e disse que não deveria ter ficado "se explicando" para ele. "O negócio que a gente fez no Paredão da Aline. Fica falando um negócio que nem sabe, toda equivocada a fala", disse.

Mais cedo, Renata afirmou que Guilherme não teve um embate próprio e vive às custas do jogo de outras pessoas. Segundo ela, ele não colocou seu próprio embate no Paredão e cobra dos rivais algo que ele próprio não faz, além de desmerecer a trajetória dela.

