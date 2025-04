Aliados garantem que Delma marcou BBB 25: 'Todo mundo vai lembrar'

Na madrugada de hoje, Diego, Guilherme e Vitória conversaram com Delma no BBB 25 (Globo) e elogiaram a trajetória da dona de casa no jogo.

O que aconteceu

No programa ao vivo de ontem, Renata afirmou que um dos pontos fracos de Delma é a forma como ela verbaliza alguns assuntos: "Essa questão de faltar o filtro prejudica. Inclusive, ela já verbalizou que não queria mais estar aqui [no BBB]."

Após as falas da bailarina, Guilherme defendeu a sogra: "Você pode ter certeza de que se ela falou que queria sair, é porque estava em um momento de ansiedade e nervosismo. Você não tem ideia das coisas que ela passou."

Depois do ocorrido, os aliados de Delma consolaram a sister: "Del, as pessoas te amam do seu jeitinho", disse Vitória.

Guilherme disse que a sogra marcou a edição: "Tenho toda a certeza. Todo mundo vai lembrar da senhora."

A senhora marcou a edição justamente por ser exatamente como é. Se fosse um pouco diferente, não teria marcado tanto. É por cada detalhezinho seu que o Brasil está encantado. Tenho certeza! Vitória sobre Delma

