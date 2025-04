Guilherme, Delma e Renata apontam pontos fortes e fracos de adversários

Na edição ao vivo de hoje do BBB 25 (Globo), Guilherme, Joselma e Renata — os emparedados do 17º Paredão — ressaltaram os pontos fortes e fracos de seus rivais de berlinda.

O que aconteceu

No programa ao vivo, Tadeu avisou aos emparedados que cada um deles falaria sobre os seus adversários no Paredão. A dinâmica substituiu o Sincerão.

Guilherme sobre Delma: "Ela é muito coração, o que, ao mesmo tempo, pode ser um ponto fraco. Mas dentro do BBB existem pessoas que se tornam ícones só por serem quem são. Ela é engraçada e alegre. [...] O ponto mais fraco dela é não acreditar na força que tem."

Guilherme sobre Renata: "Ela foi uma grande personagem no programa e teve a coragem de falar coisas que ninguém tinha. A dinâmica tornou ela mais forte. [...] O ponto fraco foi que ela tomou atitudes que eu não concordava, como jogar votos fora. [Por exemplo] Você vem lá de fora com informações, com grandes embates, e fica esperando um Líder para jogar a pessoa no Paredão."

Delma sobre Guilherme: "Ele é firme no que faz e vai até o fim nas decisões dele. Ele não tem medo, encara, vai para cima e é muito decidido. O ponto fraco é o coração dele, porque ajudou muita gente a ficar firme no jogo."

Delma sobre Renata: "Quando ela chegou, ainda estava muito perdida. Quando ela saiu [para a Vitrine do Seu Fifi], voltou forte. Ela é muito guerreira, mas no início estava muito perdida com jogadora.

Renata sobre Guilherme: "Ele é um bom ouvinte, protege as pessoas que ele gosta. Ele se posiciona e não passa pano para as pessoas. É um ponto importante essa sensatez, mesmo quando tem um aliado que vai de encontro com coisas que não concorda. O ponto fraco é que ele não teve muitos embates próprios no programa."

Renata sobre Delma: "Ela tem essa personalidade engraçada, nordestina. Essa energia legal e animada dentro da casa. Acho que ela tem um coração legal. Mas o ponto fraco é como ela verbaliza algumas coisas. Durante um tempo no jogo, ela também se fez ausente, foi seguindo o fluxo do Gui, das pessoas do Quarto Anos 50. [...] Essa questão de faltar o filtro prejudica na forma que ela diz, inclusive até já ter verbalizado que não queria mais estar aqui."

