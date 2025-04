Victor Hugo revela conversa com pastor antes do BBB 20: 'Rompi com igreja'

Victor Hugo, que participou do Big Brother Brasil 20, revelou que teve uma conversa com seu pastor antes de entrar no reality show, mas acabou rompendo com a igreja para realizar seu sonho de participar do programa, contou em entrevista ao Camarote do Chico Barney, no Canal UOL.

Eu lembro que cheguei a ir ao meu pastor e perguntar o que ele achava. Ele falou: 'acho que não combina muito com o que você está pensando para sua vida'. Eu falei assim: 'rapaz, mas é um sonho para mim. Eu acho que eu vou, cara'.

O ex-BBB falou que também acabou se afastando da igreja porque estava tentando ainda descobrir e entender sua sexualidade.

Inclusive foi um dos motivos de eu ter mais saído, me afastado mais dessa parte religiosa. Mais por conta da minha sexualidade, foi tudo naquele período, estava tudo acontecendo.

Eu tentando me entender, tentando me descobrir como pessoa. Tentando me encontrar também num outro ambiente, que não era um ambiente da igreja, digamos assim. Então foi um caos, foi um caos.

Victor Hugo contou que antes de entrar no Big Brother Brasil 20 era uma pessoa totalmente afastada do ambiente noturno e de festas, já que viajava pelo mundo como missionário.

Eu não era de festa, eu nunca tinha ido para balada, eu nunca tinha bebido. Porque eu vinha na igreja, né? Eu tinha saído do seminário. Eu vim para São Paulo para ser pastor.

Então eu estava no seminário, e aí depois eu fui para psicologia, mas continuei sendo missionário no mundo, viajando e tal. Então, conheci vários lugares do mundo, mas sempre no contexto de igreja. Então, eu nunca saí, nunca fui essa pessoa.

'Gostavam de me ver mal': como Victor Hugo enfrentou o pós-BBB 20

O ex-BBB Victor Hugo contou as dificuldades que enfrentou com os haters e bullying sofrido na internet após sair do Big Brother Brasil 20, e afirmou que as pessoas gostavam de vê-lo mal.

Eu sentia um sadismo, porque as pessoas gostavam de me ver nessa situação [mal]. Não sei, era uma coisa meio grotesca. E aí eu comecei também a mudar a maneira como eu pensava as coisas.

É difícil quando invalidam o que você fala, quando mentem. É ruim nesses lugares, que eu acho que também é comum a todos. Por exemplo, eu sinto que algumas vezes parece que o que eu falo é como se não fosse válido.

Em relação a qualquer coisa. Se eu disser hoje na internet que aconteceu uma situação X comigo, as pessoas vão falar, até parece. Agora, recentemente, quando eu falei sobre o meu primeiro beijo com um cara, foi um exemplo.

Ex-BBB elege pior participante da edição 2025: 'Machista e preconceituoso'

Victor Hugo, ex-participante do Big Brother Brasil 20, elegeu ainda o pior integrante da edição de 2025 do reality show global e não poupou críticas a um dos gêmeos do programa.

Eu acho que talvez [o pior] seja o João Gabriel. Acho ele muito precipitado, ele também é muito mais pilhado.

O João Gabriel, acho ele muito estressado, ele parece que não consegue descansar. Também falas preconceituosas, algumas coisas assim que não rolam, meio machista e tal. Então eu acho que mais por isso.

