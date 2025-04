Vitória e Diego relembram 'momentos de vergonha' no BBB 25: 'Desceu tudo'

Colaboração para Splash, no Rio

O início da madrugada de hoje foi marcada por mais um momento divertido no BBB 25. Ao se dirigir para a varanda da casa para encontrar os colegas de confinamento, Vitória Strada acabou passando por um pequeno acidente com o biquíni e se assustou ao perceber que o sutiã havia saído do lugar.

O que houve

Ao perceber a gafe, a atriz comentou com os colegas. "Gente, estava com o mamilo de fora de novo! O que está acontecendo? Já mostrei 30 vezes hoje!", exclamou a atriz, arrancando risadas dos brothers que presenciaram a cena.

A situação acabou rendendo boas lembranças entre os participantes. Renata aproveitou o momento para relembrar um episódio recente envolvendo Diego Hypolito. "Tu contando que foi tirar a roupa e desceu tudo. Disse: 'dessa vez paguei tudo'", brincou a sister.

Envergonhado, Diego confirmou o episódio. "Foi muito pior do que falar, foi mostrar. Nossa, que vergonha! Tem uns cinco dias, e caiu tudo", contou o ginasta, entre gargalhadas.

O clima de descontração continuou enquanto os brothers recordavam outras situações embaraçosas e divertidas que já viveram dentro da casa. Confira a conversa entre os brothers no vídeo acima.