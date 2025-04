Enquete UOL: Parcial revela que público tem preferida para deixar o BBB 25

O clima esquentou no BBB 25 com a formação do 17º paredão. Segundo a parcial mais recente da tradicional enquete do UOL, a disputa pela permanência na casa está concentrada entre Joselma e Renata, que lideram a votação popular.

O que diz a enquete UOL

Joselma segue na frente como a mais votada para deixar o programa. Na atualização divulgada às 07h (horário de Brasília), a Dona Delma acumulava 53,39% dos votos.

Na segunda posição, Renata tenta se manter no jogo. A bailarina acumula 37,39% e não é a favorita para deixar o programa, segundo o público do UOL.

Enquanto isso, Guilherme vive um paredão mais tranquilo. O participante soma apenas 9,22% dos votos e, ao menos por enquanto, não corre riscos de deixar a competição.

A eliminação será anunciada na noite de hoje, durante a transmissão ao vivo do reality show na TV Globo. O programa tem início previsto para as 22h25, segundo a programação oficial da emissora.