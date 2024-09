Juliana Paes aposta em look com boné de R$ 3.400 para passeio em família

Juliana Paes passeou com a família neste domingo (29), no Rio de Janeiro. Ela estava acompanhada de sua irmã, Mariana Paes, e dos filhos, Pedro e Antonio. A atriz vestia um look de grife.

O que aconteceu

Para a ocasião, Juliana usou um boné avaliado em R$ 3.400. A peça é preta, com o nome da grife estampado no meio.

A atriz também usava uma bolsa da Chanel, uma das grifes mais conhecidas do mundo. Uma peça como essa pode custar entre R$ 32 mil e R$ 62 mil.

Simpática, Juliana também cumprimentou os fãs em um restaurante de comida japonesa. A atriz sorriu para fotos e conversou com fãs. Ela ainda se encontrou com o influenciador Theodoro.