Cristiano detalha acidente e tratamento de Zé Neto contra a depressão

Cristiano, da dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano, usou suas redes sociais neste domingo (29) para acalmar os fãs em relação ao acidente com Zé Neto. O cantor bateu a cabeça durante um acidente com um UTV no último sábado e teve de ficar internado.

O que aconteceu

Ele contou que o corte na cabeça de Zé Neto ocorreu durante um passeio. "Ontem [sábado] a gente estava andando de UTV [uma espécie de quadriciclo], ele comprou uma para andar comigo, e ele bateu a cabeça na barra e fez um corte bem grande então a gente levou ele no hospital", contou Cristiano.

E sangrou muito, então acho que as pessoas que viram a chegada dele no hospital devem ter passado para alguém, mas ele já está bem, rindo.

Cristiano

"A barra deu uma mordida na cabeça dele". Segundo Cristiano, Zé Neto foi levado ao hospital e teve de ser anestesiado na hora de dar os pontos, mas já está bem.

Está tudo bem, ele só precisou anestesiar para fazer o ponto, foi realmente grande, foi um corte bem grande. A barra deu uma mordida na cabeça dele.

Cristiano

Cristiano também atualizou os fãs sobre o tratamento de Zé Neto contra depressão. Ele afirmou que está dando certo e ele está muito feliz com os resultados.

Fiquei um mês sem ver ele, e fazia muito tempo que eu não via o Zé com esse semblante vivo, uma pessoa serena, calma, tranquila. O tratamento está dando um resultado magnífico.

Cristiano

O sertanejo também deu uma previsão de quando podem voltar aos palcos. "Logo logo estamos de volta, tudo previsto para a volta em dezembro como a gente programou, só notícia boa", disse Cristiano.

Depressão e síndrome do pânico

Em agosto deste ano, Zé Neto informou que estava cancelando os shows da dupla até dezembro, para focar no tratamento contra depressão e síndrome aguda do pânico. Desde então, Cristiano tem permanecido na ativa, assumindo a responsabilidade pelos shows da dupla que já estavam marcados.