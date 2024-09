Ellen DeGeneres diz ter descoberto 3 doenças: 'Sou castelo de areia humano'

Ellen DeGeneres revelou ter sido recentemente diagnosticada com três doenças.

O que aconteceu

No novo especial "For Your Approval" (Netflix), a apresentadora diz ter recebido um "diagnóstico triplo". Ela descobriu uma "osteoporose total", transtorno obsessivo-compulsivo e TDAH (transtorno do déficit de atenção com hiperatividade).

Eu nem sei como estou de pé agora. Pareço um castelo de areia humano. Posso me desintegrar no chuveiro.

Ellen DeGeneres

A osteoporose, inclusive, foi descoberta após o pedido de um "teste estúpido de densidade óssea" por seu médico. A doença óssea se desenvolve quando a estrutura e a resistência dos ossos mudam, e pode aumentar o risco de fraturas.

DeGeneres também disse ter iniciado terapia, e afirmou ser "difícil ser honesto sobre o envelhecimento e ainda parecer legal". "Um dia, tive uma dor insuportável e pensei que tinha rompido um ligamento ou algo assim e fiz uma ressonância magnética e eles disseram: 'Não, é apenas artrite'. Isso simplesmente acontece na sua idade'", afirma.