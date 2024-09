Fora da Fazenda, Vivi detona Flor na Hora do Faro: 'Venenosa'

Eliminada, Vivi Fernandez avaliou os peões de A Fazenda 16 (Record) na Hora do Faro.

A peoa foi inteligente e brilhou ao falar de seus colegas, avaliou Chico Barney, que acompanhou o programa. As imagens serão exibidas na edição de hoje do reality.

Kerline diz que a plaquinha de "desequilibrada", dada para Raquel Brito, foi coerente. "Ela está dando uns deslizes em relação a uma soberba".

Já Flora recebeu "palavras fortes" de Vivi, como "desonesta" e "grosseira". "Ela estava muito desgostosa com Flora", conta Chico. "Em algum momento, se sentiu fora de sintonia e achou que Flora foi traíra".

Flor, por sua vez, foi "detonada" por Vivi. "Com a Flor ela foi muito mais cruel na escolha dos termos", diz Chico.

Aprendi ofensas novas hoje, ouvindo o que ela falou da Flor Chico

Vanessa foi chamada de "desleal". "Ela está magoada e talvez culpe a Vanessa pela eliminação dela", avalia Kerline.

Sacha Bali é manipulador?

No programa, Vivi disse acreditar que estava na roça errada e que ninguém sairia em uma berlinda com Zé Love e Sacha Bali. "Discordo", dizem Kerline e Chico.

Kerline afirma que Sacha é um "manipulador barato". "Ele age na surdina, e não é legal", avalia.

Já Dieguinho diz que Sacha é "dissimulado" e quer ser o "mocinho" da edição.

