Atriz Maggie Smith, de Harry Potter e Downton Abbey, morre aos 89 anos

LONDRES (Reuters) - A atriz britânica Maggie Smith, uma das mais aclamadas de sua geração e dona de atuações que vão de Shakespeare a Harry Potter e Downton Abbey, morreu aos 89 anos, informou sua família nesta sexta-feira.

Uma das poucas atrizes ou atores a ganhar o trio de prêmios do Oscar (dois), do Emmy (quatro) e do Tony durante sete décadas nos palcos e nas telas, Smith era conhecida por sua inteligência aguçada e humor irônico.

O rei Charles homenageou a atriz, dizendo estar muito triste com a notícia da morte de Smith.

"Quando a cortina se fecha para um tesouro nacional, juntamo-nos àqueles em todo o mundo lembrando com a mais profunda admiração e afeto suas várias grandes performances e seu calor e sua inteligência, que brilharam tanto dentro como fora do palco", afirmou o monarca em comunicado.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, disse que Smith "nos apresentou a novos mundos, com as incontáveis histórias em que atuou em sua longa carreira".

"Ela era amada por tantos por seu grande talento, tornando-se um verdadeiro tesouro nacional, cujo trabalho será lembrado por gerações", afirmou.

Após estrear nos palcos nos anos 1950, Smith se tornou uma atração do novo Teatro Nacional da Grã-Bretanha na década seguinte, trabalhando com Laurence Olivier, antes de ganhar seu primeiro Oscar no fim da década.

Mas, para muitos fãs mais jovens no século 21, ela era mais conhecida como a professora McGonagall em sete filmes do "Harry Potter" e como a Condessa Viúva na série de TV e nos spin-offs cinematográficos de "Downton Abbey".

O papel da condessa parecia feito sob medida para uma atriz conhecida por comentários com cara de desaprovação e piadas maliciosas.

Ela morreu no hospital, em Londres, no começo desta sexta-feira, disseram seus filhos, Chris Larkin e Toby Stephens, que declararam em comunicado: "Uma pessoa intensamente privada, ela esteve com amigos e família até o fim".

Sua primeira indicação ao Oscar foi por uma atuação como Desdêmona em "Otelo", de Laurence Olivier, em 1965, antes de ganhar o prêmio por seu papel como uma professora de Edimburgo em "Primavera de uma Solteirona", de 1969.

Ela ganhou seu segundo Oscar por um papel coadjuvante na comédia "California Suite -- um Apartamento na Califórnia", de 1978.

Outros papéis aclamados pela crítica incluíram Lady Bracknell em "The Importance of Being Earnest", de Oscar Wilde, nos palcos de West End. Ela também interpretou uma senhora de 92 anos lutando contra a senilidade na peça "Three Tall Women", de Edward Albee, e participou do filme de humor negro "Assassinato em Gosford Park", de 2001.

Em 1990, Smith se tornou uma dama pelas mãos da rainha Elizabeth.

