Reese Witherspoon busca protagonista para série de 'Legalmente Loira'

Reese Witherspoon, 48, vai ressuscitar um dos maiores sucessos de sua carreira: o filme "Legalmente Loira" (2001).

O que aconteceu

A atriz se prepara para produzir "Elle", série de TV que vai retratar a adolescência de Elle Woods, papel que ela interpretou no longa original e em sua continuação, "Legalmente Loira 2" (2003).

Reese anunciou a abertura de um concurso para escolher a atriz que dará vida à fase teen da personagem. "A nossa busca pela versão estudante de Ensino Médio da Elle Woods está oficialmente aberta!", comunicou ela, no Instagram.

A ex-esposa de Ryan Phillippe, 50, disponibilizou um link às candidatas que quiserem participar do processo seletivo. "Oi, pessoal! Eu tenho uma grande novidade. É um processo de seleção aberto, para interpretar a jovem Elle Woods no Ensino Médio. Faça a sua inscrição no link na minha bio. Mal posso esperar para ver todas as Elle Woods por aí. Isso vai ser divertido!", declarou Reese, no vídeo em que anuncia a iniciativa.

"Legalmente Loira" conta a história de uma modelo que, dispensada pelo namorado por não ter "conteúdo intelectual", resolve se inscrever na faculdade de Direito e se revela uma advogada ainda mais brilhante que ele.