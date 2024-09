Peoas fazem promessa caso Sacha fique em A Fazenda: 'A gente faz topless'

Logo após a vitória de Flor na segunda Prova do Fazendeiro, Larissa e Raquel deram apoio a Sacha, que está na 1ª roça de A Fazenda 16 (Record).

O que aconteceu

Raquel afirmou que vai pedir ajuda à torcida de Davi. "Amanhã a gente vai parar e pedir pros carrinhos. Quero você pulando naquela porra da piscina amanhã."

Sacha prometeu. "Vou pular."

Larissa sugeriu que ela e Raquel fizessem topless caso o peão fique. "Se Sacha ficar, a gente faz topless. A gente pula na piscina de topless."

O ator riu e concordou.

Raquel completou. "Só a parte de baixo."

Sacha sugeriu que ela fizessem o topless antes. "Tem que fazer isso antes. Amanhã durante o dia, vocês andando de topless e pedindo voto."

