Nostalgia e comoção: Doc de Paquitas apaga lado lúdico e expõe pressão

"Pra Sempre Paquitas" estreou no Globoplay e logo viralizou por seu cunho nostálgico e problemático.

Segundo Vitor Búrigo, o documentário traz o sentimento de nostalgia para quem viveu o final dos anos 1980 e início dos 1990. "Era uma comoção em cima das Paquitas, assim como tinha com Xuxa", lembra.

A produção vai além da lembrança e se aprofunda em questões pessoais das acompanhantes de Xuxa —inclusive de assédio moral, rivalidade feminina e pressão para ter o "corpo perfeito". "Há muitos bastidores desse mundo que, para nós, parecia mágico. Além da disciplina toda, esse era um trabalho de verdade e uma pressão muito grande para crianças", diz o comentarista.

Dirigido por duas ex-Paquitas (Tatiana Maranhão e Ana Paula Guimarães), o documentário também surpreende pela quantidade e qualidade das imagens de arquivo. "Acharam muitos momentos emblemáticos, até para mostrar como a Xuxa as tratava naquela época e a frustração de tantas meninas que faziam o teste e sonhavam ser Paquitas".

Outro tópico delicado retratado no longa é a questão da sexualização das Paquitas. "Era pesada essa questão de sexualizar meninas novas. Elas começaram como crianças e viraram símbolos sexuais", diz Búrigo.

Era muita exposição. O documentário traz uma visão para analisarmos em perspectiva histórica Flavia Guerra

Documentário retoma comparação de 'Sonho de Verão' com 'Parasita'

O documentário também jogou luz a "Sonho de Verão", filme de 1990 da Xuxa Produções, estrelado por Sérgio Mallandro e com a participação das Paquitas no elenco. Na trama, um casal decide passar um tempo na Europa e, no caminho para o aeroporto, seu taxista tenta aproveitar a situação se hospedando na mansão deles.

Vitor Búrigo conta que internautas têm comparado o enredo com o de "Parasita", filme que venceu o Oscar em 2020. "Essa temática de 'a classe operaria vai ao paraíso' não foi inventada por Bong Joon-ho [diretor do longa coreano]", brinca Flavia Guerra.

