Dalila cai para trás ao ser desmascarada por Roberval em 'Alma Gêmea'

Nos próximos capítulos da reprise de "Alma Gêmea" (Globo), Dalila (Fernanda Machado) será desmascarada por Roberval (Rodrigo Phavanello).

O que vai acontecer

Tudo começa com o herdeiro de Romeu (Luis Gustavo) flagrando uma conversa da esposa com Raul (Luigi Baricelli) na loja de flores. Roberval dá uma lição no vilão e leva Dalila para casa.

Ao chegar na pensão, o moço exige uma explicação. Dalila acaba confessando que fez um exame de gravidez no lugar de Cristina (Flávia Alessandra) e que estava sendo paga para ficar quieta.

Roberval, além de pressionar a esposa para contar a verdade a Rafael (Eduardo Moscovis), exige que Dalila lhe dê o dinheiro que extorquiu de Cristina. Sem saber por que o marido quer ficar com o dinheiro, ela o questiona, mas o ricaço só diz que a mãe de sua filha saberá o que será feito da quantia no dia de Natal.

A reprise de "Alma Gêmea", novela de 2005, escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sexta, às 17h05, na Globo.