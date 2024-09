Sogra de Gusttavo Lima reage após cantor ter prisão decretada

Suely Suita, sogra de Gusttavo Lima, usou o Instagram para se pronunciar após Justiça decretar prisão do cantor.

O que aconteceu

A mãe de Andressa Suita compartilhou um versículo bíblico nos stories de seu perfil no Instagram. "Conhece suas lutas. Ele tudo vê e não te deixa sozinho. Ele te conhece, sabe o tamanho da sua força e a dimensão de sua fé. Ele só te colocará em lutas que você poderá vencer. Ele honra esforços."

Antes, a esposa de Gusttavo Lima também compartilhou um trecho bíblico seguido de fotos em família, com os filhos e o marido.

Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: De onde vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece; o seu protetor se manterá alerta, sim, o protetor de Israel não diminuirá; ele está sempre alerta! O Senhor é o senhor protetor; como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá; nem a lua, de noite. I Senhor protegerá de todo o mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá sua saída. O Senhor protegerá a sua vida e a sua chegada, desde agora e para sempre. Salmos 121:1-8 Andressa Suita, via Instagram Stories

Prisão decretada

Investigação aponta que o cantor possui "intensa relação financeira" com foragidos que tiveram prisão decretada na mesma operação. "Sua intensa relação financeira com esses indivíduos, que inclui movimentações suspeitas, levanta sérias questões sobre sua própria participação em atividades criminosas. A conexão de sua empresa com a rede de lavagem de dinheiro sugere um comprometimento que não pode ser ignorado."

É imperioso destacar que Nivaldo Batista Lima, ao dar guarida a foragidos, demonstra uma alarmante falta de consideração pela Justiça. diz a decisão

Investigação também cita um avião apreendido durante a Operação Integration. Aeronave tem como proprietário a Balada Eventos e Produções LTDA, empresa de Gusttavo Lima, segundo documentação da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil). Avião teria sido utilizado por foragidos.

Justiça questionou relação entre Gusttavo Lima e um casal foragido, formado por José André da Rocha Neto e Aislla Sabrina Henriques Truta Rocha. Após viagens por Atenas, na Grécia, e pelas Ilhas Canárias, na Espanha, os dois, que viajavam no avião do cantor, permaneceram na Europa. "Indica, de maneira contundente, que optaram por permanecer na Europa para evitar a Justiça [...] A conivência de Nivaldo Batista Lima com foragidos não apenas compromete a integridade do sistema judicial, mas também perpetua a impunidade em um contexto de grave criminalidade."

Neste ano, Gusttavo Lima adquiriu participação de 25% na empresa Vai de Bet. Associação "levanta sérias dúvidas" sobre integridade das transações e vínculos estabelecidos pelo cantor, destaca a decisão judicial assinada pela juíza Andréa Calado da Cruz.