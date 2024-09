Churrasco, praia, pizza! Artistas aproveitam Rock in Rio para explorar o RJ

Quem disse que não é possível curtir a vida em viagem de trabalho? Antes de subirem ao palco do Rock in Rio, as celebridades contratadas para darem show no festival usaram o tempo livre explorar o Rio de Janeiro.

Shawn Mendes, por exemplo, foi visto na praia de Ipanema. Katy Perry, por sua vez, visitou até o reality show Estrela da Casa (Globo), enquanto Ryan Tedder, vocalista do OneRepublic, fez uma tour gastronômica pela cidade maravilhosa.

Splash conta para você o que os artistas do Rock in Rio fizeram em solo carioca. Confira:

Curtir uma praia? Quem nunca!

Shawn Mendes fez uma visita à praia de Ipanema na última quinta-feira (19). O artista, que é headliner do último dia do Rock in Rio, foi cercado uma multidão de fãs e não recusou fotos.

Brasil, eu estava com saudades, meu Deus . Shawn Mendes, postou o músico nas redes sociais.

Shawn Mendes curte praia dias antes de subir no Palco Mundo do Rock in Rio 2024 Imagem: Agnews/Dilson Silva

Artista aproveitou para conhecer o Cristo Redentor um dia antes de seu show no RiR. Ao lado de dois amigos, o artista visitou o famoso ponto turístico do Rio de Janeiro e dividiu com os fãs nas redes sociais.

Shawn Mendes visita o Cristo Redentor antes de show no RiR Imagem: Reprodução/Instagram Cantou, dançou e fez a festa!

Katy Perry foi convidada surpresa da Globo para os artistas do Estrela da Casa. Na quinta-feira (19), a norte-americana entrou na sede do reality show musical para interagir com os músicos, dançou funk, pulou na cama e deu conselhos.

A dor é inevitável, o sofrimento faz parte. Todos vão passar por isso. [...] Não existe fracasso, só aprendizado".

Katy Perry, em depoimento aos confinados

Segundo Lucas Pasin, colunista de Splash, a ida da artista ao Estrela da Casa aconteceu graças ao bom relacionamento de Boninho, diretor de gênero, e os managers da cantora.Inclusive, a participação dela não envolveu cachê e teve apoio da Universal Music, que tem contrato de parceria com o reality musical.

Katy Perry aprende a dançar funk no 'Estrela da Casa' Imagem: Reprodução/Globoplay

Quem quer pizza?

Não foi só na Globo que Katy Perry esbanjou simpatia. A cantora surpreendeu os fãs durante a madrugada do dia de seu show com a distribuição de pizza na porta do Copacabana Palace.

Norte-americana foi até a calçada acompanhada de seu staff e começou a distribuir pizza ao público. Ela, inclusive, caprichou no ketchup em cima das fatias, como todo carioca gosta.

Tempo para treino? Temos!

O cantor Ne-Yo foi flagrado treinando ao ar livre na praia do Arpoador. Destaque do último dia de Rock in Rio, o artista chamou atenção de fãs e curiosos em treino de boxe e levantamento de peso.

Cantor chegou ao Brasil no dia 18 de setembro para uma sequência de shows em São Paulo e Rio de Janeiro. Em solo paulista, ele também quebrou o protocolo ao visitar a região do Beco do Batman, na Vila Madalena.

Ne-Yo treina box na praia do Arpoador Imagem: Agnews

Explorar as delicias cariocas

Ryan Teddder, vocalista do OneRepublic, curte praia no RJ Imagem: Divulgação/@ryantedder

Ryan Teddder, vocalista do OneRepublic, aproveitou sua passagem pelo Rio de Janeiro para fazer uma tour gastronômica. O artista visitou cafés, bistrôs, restaurantes e até dividiu dicas com os fãs nas redes sociais.

Cantor, que se apresentou no primeiro final de semana do Rock in Rio, também curtiu a praia de Ipanema. Ele aproveitou o mar, comeu sanduíche de linguiça e cerveja no local.

Mais curtição na praia!

Sevdaliza aproveitou a passagem pelo Rio de Janeiro para curtir uma praia. Após o show na sexta-feira (20), a cantora iraniana colocou uma canga e partiu para a areia com biquíni verde e amarelo.

Show de carisma e simpatia: ela foi cercada por fãs, tirou fotos e caminhou pela orla em frente ao hotel Copacabana Palace.

Curtindo as maravilhas do RJ

Zara Larsson marcou presença no primeiro final de semana do Rock in Rio e não perdeu a oportunidade de conhecer os pontos turísticos da cidade maravilhosa.

Cantora sueca compartilhou nas redes sociais que conheceu o Parque do Bondinho, a Escadaria Selarón, e o Jardim Botânico. Ela também foi fotografada na praia da Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, com o namorado Lamin Alexander.

Após seu show no Rock in Rio, a artista também esteve na casa de Dennis DJ para curtir um churrasquinho. "Me chama se precisar apertar uns botões", brincou ela, nas redes sociais.