'Hoje termina o prazo para Camila superar Buda e virar a página', diz Chico

Na madrugada desta quinta-feira (19), Camila Moura desabafou com Sacha Bali sobre a possibilidade do ex-marido, Lucas Buda, ser um dos peões no paiol.

Ela argumentou que via como "vacilo" o ex aceitar a proposta: "É tipo pisotear uma história que não tem para quê. Ele entrar sabendo que eu estaria é tripudiar o relacionamento. Pegar o que a gente viveu e tornar em pão e circo". A ex-professora de história disse que entrou no programa para se desvencilhar da imagem de Buda e que não seria conhecida como "ex de alguém".

"Eu me senti mal de querer que o Lucas estivesse lá", opinou Chico Barney ao repercutir a conversa no Central Splash. O colunista disse que gosta de poder ouvir o lado dela e ver que está disposta para o game. "Eu espero que hoje a noite encerre de uma vez o assunto Buda para a Camila neste reality. Que ela consiga virar a página e ter uma outra história dentro do programa."

Bárbara diz que compreende o argumento da influencer que qualquer enredo que ela tivesse com o ex-BBB seria fortemente criticado. "Quando ela fala que 'não quer ser conhecida como ex', foi isso que a fez ter fama, ela precise entender que é um processo e que está tendo uma oportunidade."

Porém discordo que a entrada dele seria tripudiar o relacionamento deles. Seria uma oportunidade para ele tanto quanto é para ela. Eu não acho que ele entraria só para provocá-la, poderia fazer isso na internet. avalia Bárbara

Chico tem uma opinião diferente e diz que achar que a entrada de Buda não seria por ele ter sido um grande jogador durante sua estadia no Big Brother. "O único apelo dele entrar nesse reality show é essa história. Ela entra dizendo que quer virar a página da cornitude, quer deixar de ser a mulher que sofreu o constrangimento, para ser a Camila, ela entende que se ele entra a história dela circula em torno disso."

É uma leitura coerente dela que para a narrativa do Lucas dar certo, a da Camila precisa dar errado, estando ambos no mesmo reality. É difícil uma bifurcação. É inteligente o Buda não entrar e ela tem razão de se preocupar. reflete Barney

"Eu ainda não acho que a motivação seria ela", opina Bárbara. "Tem cachê, visibilidade, é o caminho dele. Acho que a motivação seria ele individualmente. Isso que eu acho que a leitura dela erra."

Chico argumenta que o ponto dela não seja a causa seria esta, mas a consequência. "Por mais que fosse uma oportunidade, o resultado seria prejudicá-la novamente."

